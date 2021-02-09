Во второй половине прошлого сезона Виктория Азаренко была одной из лучших: титул в Цинциннати (первый с 2016-го), финал US Open, победа 6:0, 6:0 над пятой ракеткой мира Софией Кенин в Риме и финал в Остраве в самом конце года.





Но начало этого сезона для нее не задалось. В Австралии она попала в строгий карантин, после которого снялась со второго матча – официально из-за травмы спины, но многие считали, что для лучшей подготовки к Australian Open.





А на Australian Open она уже в первом круге проиграла американке Джессике Пегуле – 5:7, 4:6. В первом сете она вела 5:2, но у нее внезапно просела подача, а во второй партии еще и появились мощные физические проблемы – при счете 2:4, 40:0 она прямо по ходу гейма начала дышать так тяжело, что судья на вышке испугался и вызвал ей врача.





После медицинского перерыва Азаренко удержала подачу (с трудом) и даже отыграла брейк, но на конец сета сил уже не хватило. Пегула за счет классического силового тенниса, который комментаторы называли по-хорошему роботизированным, одержала четвертую в карьере победу над топ-20.





Пегуле 26 лет, играть профессионально она начала еще в 2009-м, но сейчас впервые прошла круг на Australian Open. Ее продвижение в туре вообще было очень поступательным. В основной сетке турнира WTA она впервые сыграла через три года после начала карьеры – пройдя квалификацию. А на «Большой шлем» впервые попала только в 2015-м – тоже через квалификацию, причем с восьмой попытки.





Это довольно необычно для американского тенниса – ведь в США много турниров основного тура, на которые местным охотно раздают wild card. И Пегула к тому же не простая местная – а дочка миллиардера.





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Отца Пегулы зовут Терренс. В 1983-м он одолжил у родных и друзей $7 500 и основал компанию East Resources. Компания постепенно развивалась, Пегула покупал землю в штате Нью-Йорк и Виргиния и в конце нулевых мощно поднялся.





В глубоких слоях принадлежащей ему земли обнаружили газ, который можно было добывать при помощи гидроразрыва пласта – того самого фрекинга, из-за которого у некоторых американцев из кранов течет горючая вода.





В итоге в 2010-м Пегула продал большую часть активов компании за $4,7 млрд, а в 2014-м сбыл остальные, заработав еще 1,75 млрд.





Сейчас Пегула почти полностью ушел из добывающей промышленности и сосредоточился на спорте и индустрии развлечений.





Ему принадлежат пять спортивных команд из Баффало – включая «Баффало Сейбрс» из НХЛ (купил за $189 млн) и «Баффало Биллс» из НФЛ. За «Биллс» он в 2014-м заплатил 1,4 млрд и в борьбе за команду обошел Дональда Трампа. Тот после этого с обидой написал в твиттере: «Ого, рейтинги НФЛ мощно падают. Рад, что не купил «Биллс».





Еще Пегуле принадлежит лейбл, который выпускает музыку кантри, и много разной недвижимости.





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Джессика Пегула рассказывала, что богатство семьи ей, конечно, помогало – в плане того, что оно дает возможность развиваться. Отец очень рано преподал ей урок: «Он сказал, что никто не подарит ничего просто так, что нужно много работать и зарабатывать все, что у тебя есть. Отец поднялся с нуля. И мне тоже всегда приходилось работать. Родители не давали мне задирать нос, и я это очень ценю».





Семья скорее помогает ей учиться – и Джессике это делать чуть легче, потому что ей находят лучших учителей. Например, в начале карьеры ее тренировал Майкл Джойс – сразу после того, как шесть с половиной лет проработал с Марией Шараповой. Джойс рассказывал, что думал над ее предложением полгода.





А сейчас с Пегулой работает Дэвид Уитт, который 11 лет тренировал Винус Уильямс. На него Джессика вышла через друга семьи.





И, конечно, у дочери владельца пяти спортивных команд есть возможность учиться не только у теннисистов. Команду НФЛ ее семья купила, когда она стволовыми клетками лечила травму колена, и Пегула смогла изнутри посмотреть, как там все устроено. «Конечно, мало у кого есть такая возможность, так что это было классно», – рассказывала Джессика.





Посмотрев на жизнь футболистов, она поняла, что теннис очень жесткий: «Им намного проще. Приезжаешь на стадион, и там, например, работают диетологи, которые каждому готовят отдельный обед. У нас в теннисе нет ничего такого».





И ее тяжелую теннисную жизнь родители не особо облегчают. Например, она рассказывала, что не летает по турнирам на частном самолете: «Я бы хотела. Но нет, летаю в экономе рядом с туалетом, как все остальные».