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Рейтинг: десятка лучших футбольных игроков десятилетия. Конечно, Месси

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футболистов в мире за последние 10 лет.


На первом месте в списке находится нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, который за отчетную декаду выиграл четыре "Золотых мяча", шесть чемпионских титулов Примеры, пять Кубков Испании, четыре Суперкубка Испании и две Лиги чемпионов.

Вторую строчку занимает форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, пишет newsru.com

Тройку лучших замкнул бывший одноклубник Месси по "Барселоне" испанец Андрес Иньеста, котрый сейчас выступает за японский клуб "Виссел Кобе".

В десятке также нашлось место Неймару ("ПСЖ", Бразилия), Серхио Рамосу ("Реал", Испания), Мануэлю Нойеру (Германия), Роберт Левандовскому (оба - "Бавария", Польша), Джанлуиджи Буффону ("Ювентус", Италия), Златану Ибрагимовичу ("Милан", Швеция) и Луке Модричу ("Реал", Хорватия).
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