Наталья Трофимова: каждый игрок сборной Беларуси получит по телевизору за выход на ЧЕ-2021
Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала Александру Добрияну, положен ли игрокам команды бонус за выход на чемпионат Европы-2021.
- Предусмотрено ли поощрение за путевку на Евробаскет?
- Естественно. Заместитель председателя БФБ Андрей Балабин объявил, что каждый игрок получит по телевизору от партнера федерации компании "5 элемент". Приятно.
08:14 09/02/2021
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