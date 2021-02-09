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Наталья Трофимова: каждый игрок сборной Беларуси получит по телевизору за выход на ЧЕ-2021

Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала Александру Добрияну, положен ли игрокам команды бонус за выход на чемпионат Европы-2021.




- Предусмотрено ли поощрение за путевку на Евробаскет?

- Естественно. Заместитель председателя БФБ Андрей Балабин объявил, что каждый игрок получит по телевизору от партнера федерации компании "5 элемент". Приятно.
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