Итальянский миллиардер собрался инвестировать в белорусский клуб. Можно было подумать, что это шутка. Но его возможный партнер в Беларуси, можно сказать, подтвердил вероятность такого развития событий. Партнера зовут Виталий Кутузов, которому прекрасно знакомы обе страны. А инвестором может стать Маурицио Миан, пишет pressball.by





Издание Il Tirreno утверждает, что возможные партнеры уже дважды встречались, чтобы предметно обсудить проект. Встречались в Дубае и Санто-Доминго. Сам Миан попросил не опережать события: "Я действительно намерен инвестировать в футбольный клуб. Но это не значит, что стану его владельцем. Давайте не будем торопить события. Но могу сказать, что Виталий Кутузов делает важную работу".





Журналист Il Tirreno в этой же статье рассказал о структурных нюансах белорусского большого футбола. О государственных убыточных клубах, о флагманах типа БАТЭ и "Шахтера", спонсорах в лице государственных компаний. И отметил, что у Беларуси большой спортивный потенциал. При этом, по мнению автора, Миан точно не будет вкладывать в борисовский БАТЭ. И вообще, партнеры скорее подумают о вложениях в частный клуб.









Пока это, что называется, прожект. Но кто такой Маурицио Миан и был ли он связан со спортом раньше. О да, и связан непосредственно.





Миан — очень богатый человек, известный в Италии своей эксцентричностью и чувством юмора. В общем, типичный богатый итальянец. Он наследник владельцев крупной фармакологической корпорации, основанной еще в начале прошлого века Альфредо Джентили. Предки Миана сделали состояние на медицинских патентах, а Институт Джентили был одним из ведущих медицинских исследовательских центров в Италии с серьезным годовым оборотом. Компанией в 1990-е управляла мама Маурицио Мария Габиэлла Джентили — кстати, большая поклонница футбола и настоящая патриотка родного города "Пизы". В 1996 году Джентили продала институт американскому фармацевтическому гиганту Merck & Co.





В начале 90-х Миан основал Фонд Гюнтера, который позже превратился в целую корпорацию. Она занимается широчайшим спектром — от строительства и покупки-продажи элитного жилья в США до издательского дела. И для продвижения бизнеса Миан со товарищи придумали роскошную легенду. Фонд был назван в честь немецкой овчарки предпринимателя, Гюнтера IV. И Гюнтер одно время считался самой богатой собакой в мире. По данным СМИ, пес владел состоянием в 375 млн долларов. По семейной легенде, миллионы псу завещала богатая немецкая княгиня Шарлотта Либенштейн, у которой не было наследников. Старушка обещала передать свое состояние отцу Гюнтера IV Гюнтеру III, а также директору Института Джентили Энео Миану, отцу Маурицио. За что такая щедрость? За то, что Энео и его врачи помогли княгине излечить пса от какого-то редкого заболевания.





Вскоре княгиня умерла, а миллионы оказались во владении Гюнтера. Овчарка жила на широкую ногу, как и подобает миллионеру. Особенно она любила элитную недвижимость знаменитостей. Гюнтер, например, купил себе особняк Мадонны в Майами за 7,5 млн долларов, а затем присмотрел себе виллу Сильвестра Сталлоне. Впрочем, пес не чурался и социально значимых трат. Например, перечислял деньги на счета медицинских исследовательских институтов. А хвостатый миллионер уделял внимание спорту.





Самый богатый пес в истории Гюнтер IV





Первый опыт случился еще в 90-е — Гюнтер был назначен президентом женской команды "Альяна", которую купил его хозяин Миан. Клуб выиграл чемпионат Италии-1995, но Гюнтер вскоре был вынужден поставить отпечаток лапы на заявлении по собственному желанию. Все из-за того, что на одном из телешоу капитан команды Каролина Мораче поцеловала ведущего Витторио Сгарби. "Фонд Гюнтера, президентом которого является вышеупомянутая собака, прекращает сотрудничество с клубом", — такое письмо вскоре пришло в офис "Альяны". Миан тогда взял удар на себя: дескать, это не решение Гюнтера, а совета директоров фонда его имени, точнее клички. Так или иначе, первый спортивный опыт вышел непродолжительным.





В общем-то, как и второй. В 2002 году Миан всего за два миллиона евро покупает родной клуб "Пиза". Этому способствовала его мать Мария Габриэлла Джентили, которая стала культовой фигурой среди болельщиков команда. Бабушка не пропускала ни одного матча, причем занимала место не в ВИП-ложе, а в фан-секторе, где активно болела за команду рядом с ультрас. Но вы наверняка догадались, кто был назначен почетным президентом "Пизы". Верно, Гюнтер IV! Помимо этого, пес купил ночной клуб в Пизе, где стал постоянным посетителем, куда приходил с "телохранителями", роль которых исполняли девушки модельной внешности. Периодически он ходил и на футбол, специально для овчарки бронировались ВИП-ложи на стадионах. Однажды "Фиорентина" отказалась пускать Гюнтера на места для важных персон на матче Кубка Италии. Гюнтеру пришлось смотреть матч из фан-сектора. А после игры овчарка дала интервью газете, где пообещала покусать владельцев "фиалок". Болельщики "Фиорентины" в ответ пообещали в следующий раз выпустить на поле сотню кошек и назвали Миана "собачьим президентом".





Маурицио Миан и Габриэлла Дженитили





У бизнесмена были большие планы. Он хотел сделать Пизу итальянской столицей веселья и вечеринок, переснять сериал "Спасатели Малибу", продвинуть новый бренд футбола. Перед домашними матчами на поле выступали чирлидерши в стиле американского футбола. Миан даже решил возродить легенду о немецкой княгини, от которой уже было отказался. Теперь она звучала так: Маурицио работал вместе с сыном княгини над некой молекулой для лечение остеопороза. Молекулу они нашли, вылечили некого мальчика, за что княгиня и завещала все деньги псу Гюнтеру. Тем не менее, инвестиции в "Пизу" не принесли результата, коллектив застрял в третьем дивизионе. В 2005 году семья Миан-Дженитили вышла из проекта, покинул организацию и Гюнтер.





В 2006 году компания Маурицио приобрела клуб "Понтедера" тоже из третьего дивизиона. На этот раз к услугам опытного управленца с четырьмя лапами прибегать не стали. Но Миан не был бы Мианом: он пригласил во фронт-офис... двух порноактрис Валентину Деми и Карольчию, а также местного рэпера. А следила за всем этим делом еще одна специалистка из взрослого кино Чиччолина. Правда, с "Понтедерой" бизнесмен проработал еще меньше. Он попытался избраться в парламент, провалил кампанию, а затем отказался от финансирования клуба.









После этого фамилия Миана не единожды всплывала в прессе. Журналисты откапывали его фирмы на Багамах и в США, счета в офшорах и прибыль от патентов, которой не должно быть после продажи семейной корпорации. Но бизнесмен всякий раз защищался, бывало, возвращаясь к легенде про княгиню. После смерти Гюнтера IV его состояние унаследовал Гюнтер V, который пока не стремиться к управлению футбольными клубами. В отличие от Миана. В 2010-м он вместе с Джанлуиджи Буффоном Кристиано Лукарелли приобрел клуб "Каррарезе", позже все доли единолично выкупил легендарный вратарь "Ювентуса". В 2012-м ходили слухи, что Маурицио вновь купит "Пизу", а недавно его называли возможным спасителем "Ливорно", главного соперника "Пизы", однако команда в итоге перешла во владение нидерландский бизнесмен Мадж Юсиф.





А еще Миан интересуется психологией, в особняке Мадонны он устраивал поведенческие эксперименты, где искал секрет человеческого счастья. Занимается бизнесмен и благотворительность. Недавно он подарил необходимое для диагностики коронавируса оборудование одной из клиник Пизы.





Интерес Миана к футболу не ослабевает. И если он доберется до Беларуси, это будет, как минимум, весело.















