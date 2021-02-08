Источник: в конце февраля пройдет олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство НОК Беларуси
В конце февраля должно пройти олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство НОК Беларуси.
Об этом сообщает "Трибуна".
Федерациям уже были разосланы письма с предложениями, кого бы они хотели видеть в качестве руководителей НОКа.
Президентом НОК является Александр Лукашенко, первым вице-президентом работает Виктор Лукашенко. МОК ранее ввел санкции против членов исполкома НОК Беларуси.
16:02 08/02/2021
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