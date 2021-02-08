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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Источник: в конце февраля пройдет олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство НОК Беларуси

В конце февраля должно пройти олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство НОК Беларуси.



Об этом сообщает "Трибуна".

Федерациям уже были разосланы письма с предложениями, кого бы они хотели видеть в качестве руководителей НОКа.

Президентом НОК является Александр Лукашенко, первым вице-президентом работает Виктор Лукашенко. МОК ранее ввел санкции против членов исполкома НОК Беларуси.
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