Бывший президент "Пизы" уже дважды встречался с возможным компаньоном из Беларуси в Дубае и Санто-Доминго. По сведениям Il Tirreno, им станет экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов. Миан познакомился с нападающим, когда тот выступал за "Пизу".





"Я действительно намерен инвестировать в футбольный клуб. Но это не значит, что стану его владельцем. Давайте не будем торопить события. Но могу сказать, что Виталий Кутузов делает важную работу", — рассказал Миан итальянскому изданию и попросил дать ему пару дней.





Маурицио Миан — известный бизнесмен, он сделал состояние на фармакологии. Сейчас он владеет Gunther Group, которая занимается строительством и продажей элитной недвижимости в США. В 2002-2005 годах Миан работал президентом "Пизы".



