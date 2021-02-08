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Итальянский миллиардер хочет инвестировать в белорусский футбольный клуб

Известный в футбольном мире итальянский миллиардер Маурицио Миан хочет инвестировать в клуб из Беларуси.

Итальянский миллиардер хочет инвестировать в белорусский футбольный клуб
Бывший президент "Пизы" уже дважды встречался с возможным компаньоном из Беларуси в Дубае и Санто-Доминго. По сведениям Il Tirreno, им станет экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов. Миан познакомился с нападающим, когда тот выступал за "Пизу".

"Я действительно намерен инвестировать в футбольный клуб. Но это не значит, что стану его владельцем. Давайте не будем торопить события. Но могу сказать, что Виталий Кутузов делает важную работу", — рассказал Миан итальянскому изданию и попросил дать ему пару дней.

Маурицио Миан — известный бизнесмен, он сделал состояние на фармакологии. Сейчас он владеет Gunther Group, которая занимается строительством и продажей элитной недвижимости в США. В 2002-2005 годах Миан работал президентом "Пизы".
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