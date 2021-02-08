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Фристайлистка Романовская эмоционально написала, каким был для неё прошлый год

Белорусская фристайлистка Александра Романовская эмоционально написала в Instagram, каким был для неё прошлый год, как он повлиял на её жизнь.

В 2020-м чемпионка мира, спортсменка 2019 года в Беларуси осудила насилие силовиков, выступила за новые выборы, и почувствовала давление со стороны спортивных чиновников: её уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу за прогулы (она возила в больницу больного отца).

Романовская вспоминает события 7 февраля в прошлом и позапрошлом годах. В 2019-м она стала чемпионкой мира. Ей казалось, что "всё лучшее впереди". Но в этом году "ничего не осталось, кроме боли": это и травма, которую залечивала, и болезнь отца, который стал инвалидом.

Александра Романовская старается в такой ситуации не терять оптимизма: "Но ты всё ещё не можешь позволить себе сдаться и опустить руки, и пытаешься взрастить искусственно своё "всё будет хорошо" повторяя его тысячи раз сам себе, чтобы поверить".
Еврорадио
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