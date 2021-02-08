Андрею Костицыну сократили дисквалификацию в Чехии













Спортивно-дисциплинарный комитет получил в распоряжение новое видео инцидента, благодаря чему выяснилось, что белорусский хоккеист не попал в область головы и шеи пострадавшему Адаму Рутару, который в итоге отделался сломанным носом и несколькими швами.





Руководитель "Динамо" Душан Салфицки подал апелляцию и дисквалификацию Костицыну уменьшили до трех игр, сообщает belarushockey.com



