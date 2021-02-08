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Норвежская спортивная академия призвала бойкотировать Олимпийские игры-2022 в Китае

Ряд сотрудников норвежской спортивной академии приняли участие в создании статьи на платформе авторитетного издания Aftenposten.




Суть публикации сводится к критике правительства Норвегии за отказ бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.

"Если бы мы принадлежали к религиозному меньшинству в Норвегии, нас бы не выгоняли из собственных домов и не загоняли бы в так называемые лагеря переподготовки.

Нам бы не приказывали учить какой-то один конкретный язык, нас бы не стерилизовали. Но именно это происходит с уйгурами в провинции Синьцзян", — так начинают авторы свою статью.

Далее сотрудники норвежской спортивной академии утверждают, что правительство их страны ни в коем случае не пойдет на бойкот Игр, так как за счет участия национальной команды в ОИ в Пекине власти Норвегии постараются заключить как можно больше контрактов на поставку лосося в Поднебесную.

"Кто-нибудь может сказать, что права человека в Китае улучшились после того, как Пекин принимал летние Олимпийские игры 2008 года? А может быть, стало только хуже? Может ли наша команда принимать участие в соревнованиях в стране, где многие сотни тысяч сидят и трудятся в концлагерях?

Возможно, дело даже не в том, сможем ли мы, маленькая страна, повлиять на гигантский Китай. Но есть что-то, что мы можем потерять. Это называется душой. Это нечто более важное, чем олимпийские золотые медали. И это точно важнее, чем какой-то лосось", — заключают авторы.
Прессбол
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