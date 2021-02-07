











– А если взглянуть на Беларусь со стороны, чувствуете, что Лукашенко хочет для нашей страны лучшего будущего?





– Сейчас, конечно, этого не видно и не чувствуется. Если взять довыборное время, то тогда, безусловно, много было плохого, но, если откровенно, было немало и хорошего. Живя в Украине, я понимал разницу и ощущал плюсы и минусы жизни как в годной, так и в другой стране. Например, в Беларуси нет такой тотальной коррупции, как в Украине. В Беларуси лучше соцпакет для бюджетников и пенсионеров. Здесь же, откровенно, люди пожилого возраста живут хуже. Вопросы медицинской помощи в Беларуси решаются лучше и качественнее. Но вот что намного лучше в Украине, так это возможность вести предпринимательскую деятельность. Особенно много шансов развиваться у молодежи, которая решит заняться бизнесом. В Беларуси в этом плане дела обстоят намного хуже.





Тем не менее скажу так. Мне иногда кажется, что в Украине слишком много свободы, отчего и возникает хаос. А в Беларуси – наоборот – все очень зажато. Нужно найти какую-то золотую середину, а то получается так, что в Украине перегиб в сторону свободы, в Беларуси – в сторону контроля и режима.





– Но вряд ли украинцы, глядя на события в соседней стране, могли представить, что когда народ откровенно против действующей власти, Лукашенко наберет больше 80 процентов.





– Естественно. Понятно, что эти цифры никакого отношения к реальности и правде не имеют. Для всех в мире это очевидно.





– Раньше в Беларуси было суждение, что если бы Лукашенко нарисовал себе, допустим, 55 процентов, то таких волнений и жестоких событий не было бы.





– Такое возможно. Наверное, люди бы отреагировали бы немного мягче, белорусы бы не так категорично выражали свое несогласие. Просто в августе стало предельно понятно, что цифры Лукашенко себе нарисовал. И, естественно, в этом случае настроение людей понятно. Но, повторюсь, я не предполагал, что все обернется настолько жестоко. Потом, с каждым днем, я все больше и больше понимал, что путь к кровопролитию и к трагедии в Беларуси может быть совсем коротким. Буквально один шажочек оставался до того, чтобы все было очень серьезно, – сказал Кузнецов.