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"С негодяями не здороваюсь". Президент "Урала" резко высказался о белорусском тренере

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал историю об уходе из команды главного тренера белоруса Вадима Скрипченко, который работал в клубе с 2015 по 2016 год.

Вадим Скрипченко и Григорий Иванов

"Скрипченко не очень красиво ушел. Перед уходом он мне в глаза говорил, что ему надо делать операцию, он устал, ему надо отдохнуть. Хотел уйти в связи со здоровьем. Я говорю: "Пожалуйста, конечно". Мы с ним едем в машине, а мне звонят по телефону: "Скрипченко в "Крылья" переходит". Я говорю: "Он со мной рядом сидит. Поехал человек домой, ему лечиться надо".

Он улетел. На следующий день мне ребята с тренировки присылают: он уже в форме "Крыльев" и дает установку футболистам. Я его просил: "Вадик, для нас игра с "Крыльями" — это финал чемпионата мира. Сыграем с ними, потом будет пауза две недели, съездишь домой, отдохнешь". Я по-человечески к нему, уговаривал его остаться. А он в форме "Крыльев" на следующий день. Хорошо, 2:2 сыграли.

Я ему руку никогда не жал потом. Как-то предлагали с ним поздороваться, я ответил, что с негодяями не здороваюсь", — как передает "Чемпионат", сказал Иванов.
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