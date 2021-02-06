



«Classic! Вот и причина развала белорусского спорта, Сашка – «агент госдепа»! Проще выдумать бред про злой запад и танки НАТО у границ, чем признать свою собственную некомпетентность. Вспомнила сразу случай из жизни, как когда-то мой тренер анекдот Сивакову рассказывал про генерала. Когда назначили его главой Минспорта, так же начал яростно всех строем ставить, но результаты почему то падать начали, а планы «взятия пятилетки» – трещать...





И вот наконец начал он вызывать тренеров и спортсменов на общение, что да как и почему такая ситуация происходит. И на этой встрече мой тренер рассказал ему анекдот про генерала на рыбалке, когда Бог спустился к нему и сказал, что тут и не прикажешь клевать?





Спорт – это искусство, а если художника ограничивать и что то запрещать ему, шедевра не получится. А медаль – это и есть шедевр. И чем скорее перестанут занимать посты такие руководители, тем лучше, качественнее и быстрее наши спортсмены смогут добиваться высоких результатов и медалей для нашей страны», – заявила Остапчук.