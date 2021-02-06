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Министр: что мешает отправлять молодых спортсменов в армию? Впредь такой вольницы не будет

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поделился мнением об отсрочке спортсменов от службы в армии.


"Спортсмен должен выходить на поле воином. Его задача — защитить страну. А из‑за того что многие от армии пытаются убежать, не проходили службу, в характере у них нет мужского начала. В футболе бойцов практически не осталось. У них вместо желания биться — страх: сперва боятся попасть в армию, потом — соперника на поле. Служба в Вооруженных Силах — почетная обязанность каждого гражданина, читайте Конституцию. Почему одни должны отдавать долг Родине, а другим закон не писан?

Что мешает сегодня отправлять молодых спортсменов, тех же футболистов, в армию? Мне приносят списки на подпись — там от футбола человек сто! Всех освободить! За какие заслуги?

Да, мы можем ходатайствовать перед министром обороны об освобождении членов национальной сборной, которые действительно несут свою службу на спортивных рубежах, — это логично и целесообразно. Но остальные‑то все это время шли просто прицепом! И никто в этом сильно не разбирался. А я разобрался. И впредь такой вольницы не будет", — приводит слова министра "Беларусь сегодня".
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