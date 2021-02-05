"На одном из футбольных телеграм-каналов 4 февраля появилась информация о том, что футбольный клуб Минского района "Ислочь" получил предложение взять себе на баланс стадион ДЮСШ и футбольную школу, плюс получить за это право безвозмездно пользоваться городским стадионом. Автор статьи делает предположение, что стадионом станут пользоваться две команды — "Ислочь" и столичный "Энергетик"-БГУ. В этом случае ФК "Молодечно" не останется места в родном городе, и придется проводить домашние матчи в Чисти.





Стадион ДЮСШ-4





Директор молодечненской футбольной ДЮСШ-4 Александр Вашкевич сказал, что он ни о чем подобном не слышал и не очень понимает, зачем не самой богатой "Ислочи" наша не очень зажиточная спортшкола.





Директор футбольного клуба "Молодечно" Владимир Голубко, комментируя это новость, был лаконичен: "Вранье".





Более подробные комментарии дал порталу начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома Роман Кузнецов:





— Информация о передаче нашей ДЮСШ-4 футбольному клубу "Ислочь" — полный бред, как и то, что команда Минского района якобы за это получит право бесплатно проводить свои домашние матчи на городском стадионе в Молодечно. Нужно понимать, что передать ДЮСШ-4 "Ислочи" невозможно даже чисто юридически. Учредителем спортшколы является Молодечненский райисполком. Футбольный клуб "Ислочь" зарегистрирован совсем в другом районе — в Минском. К тому же, у "Ислочи" есть собственная детско-юношеская спортивная школа. Зачем им вторая?





"Волки" вполне могут проводить домашние матчи в Молодечно, но не бесплатно





Автор статьи на телеграмм-канале утверждает, что в Молодечно в ближайшее время состоится совещание по вопросу передачи "Ислочи" спортшколы и права безвозмездного пользования городским стадионом.





Роман Кузнецов не отрицает, что совещание к концу следующей недели действительно должно состояться. Но вопросы там будут обсуждаться совершенно иные. Например, о дальнейшем развитии футбольного клуба "Молодечно" и возможности заключения договора с "Ислочью" о том, чтобы эта команда высшей лиги проводила на нашем стадионе свои домашние матчи, как это было в 2016 году.





— С большой долей вероятности могу сказать: вполне возможно, что в сезоне 2021 года "Ислочь" будет использовать городской стадион в Молодечно в качестве домашнего поля, поскольку у команды Минского района пока нет своего стадиона с натуральным покрытием, — говорит Роман Кузнецов. — Естественно, "Ислочь" при этом будет оплачивать аренду нашего стадиона. В прошлом году у нас выступал минский "Энергетик"-БГУ. И я не вижу логики: почему у нас арендовала стадион команда из города Минска, когда есть команда, которая представляет Минскую область? Поэтому, в новом сезоне "Ислочь" с "Энергетиком"-БГУ, скорее всего, поменяются местами. "Волки" будут проводить домашние матчи у нас, а "студенты" — в Минске на стадионе "Трактор".





Команды высшей лиги, у которых нет своего стадиона с естественным покрытием, охотно едут в Молодечно играть на натуральной траве





Начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома допустил, что, возможно, между ФК "Молодечно" и ФК "Ислочь", кроме договора об аренде стадиона, будут достигнуты какие-то еще договоренности о взаимном сотрудничестве. Например, у "Ислочи" сейчас нет команды девушек, а в молодечненской спортшколе есть. Но, все это — в перспективе, и не более того. Поглощать никто никого точно не собирается.





— Уж скорее "Ислочь" зарегистрируется у нас и будет называться, например, "Ислочь-Молодечно", — как передает kraj.by, сыронизировал Роман Кузнецов".















