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Азаренко, Осака и Серена Уильямс снялись с турниров в Мельбурне перед Australian Open

Все три спортсменки сослались на проблемы со здоровьем.



Белорусская теннисистка виктория Азаренко (13-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA))  и третья ракетка мира японка Наоми Осака снялись с турниров в Мельбурне, предшествующих Australian Open, сообщается в микроблоге WTA в Twitter.

Азаренко снялась с четвертьфинала Grampians Trophy из-за проблем со спиной. Благодаря этому эстонская спортсменка Анетт Контавейт вышла без борьбы в полуфинал, где ее ждет встреча с представительницей Греции Марией Саккари.

Осака должна была сыграть в полуфинале турнира Gippsland Trophy с бельгийкой Элизе Мертенс, которая таким образом оказалась в финале, где сыграет с победительницей матча между российской спортсменкой Екатериной Александровой и эстонской теннисисткой Кайи Канепи.

Причиной отказа Осаки от дальнейшего участия в турнире стала незначительная травма спины. Спортсменка принесла извинения руководящей теннисной организации Австралии и болельщикам и сказала, что ей нужно быть осторожнее перед началом Открытого чемпионата Австралии, начал которого она с нетерпением ждет. 

У Серены Уильямс образовались проблемы с плечом. 

Турнир в Мельбурне предваряет Australian Open, который начнется 8 февраля.

В основную сетку турнира пробились белоруски Александра Саснович, Виктория Азаренко и Арина Соболенко. 
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