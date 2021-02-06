







Сборная Беларуси сыграет в группе «А», матчи которой пройдут на льду Олимпийского спортивного центра.





В первом поединке 21 мая команда Михаила Захарова сразится со сборной Словакии. Завершат групповой этап белорусы матчем с россиянами 1 июня.





Напомним, четыре лучшие команды группы продолжат путь в четвертьфинале. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.





21 мая. Беларусь – Словакия ( –)

23 мая. Швеция – Беларусь (16:15)

24 мая. Чехия – Беларусь (20:15)

26 мая. Беларусь – Великобритания (20:15)

28 мая. Дания – Беларусь (20:15)

30 мая. Беларусь – Швейцария (16:15)

1 июня. Россия – Беларусь (20:15)