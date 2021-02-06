+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Дарья Домрачева — о работе со сборной Китая: это отличный способ продолжить карьеру после ухода из спорта

Четырехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева рассказала о том, что не жалеет об уходе из биатлона.


- Это интересный вызов для нас. Как профессиональные спортсмены, мы не боимся сталкиваться с трудностями. Это отличный способ продолжить карьеру после ухода из спорта. Мы надеемся, что биатлон в Китае будет становиться все более и более популярным. Конечно, мы с нетерпением ждем, когда наша команда примет участие в соревнованиях, ждем Олимпиаду в Пекине.

Слова спортсменки приводит championat.com, ссылаясь на "Олимпийский канал" в инстаграме.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Точка невозврата А. Лукашенко
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]