База сборных U-17 и U-18 была в Раубичах. В школу нас возили в Острошицкий городок. Учились с сыном Александра Григорьевича Лукашенко Колей. Было забавно, он с охранниками ходил. Был спортивный класс, 10-12 хоккеистов.



