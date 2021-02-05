Беларусы оценят цвета факела пекинской Олимпиады
Организаторы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине показали, каким будет их факел. Он очень понравился беларусам.
Он напоминает две ленты, поднимающиеся снизу вверх по спирали. Одна лента красного цвета, вторая — серебристого. Организаторы пишут, что цветовое сочетание "символизирует встречу льда и пламени".
Немало белорусов увидели в факеле... БЧБ-флаг.
Фото и видео появились на сайте Национального олимпийского комитета Беларуси.
17:33 05/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение