+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Политическая подоплека не смутила: Есаулов назначен главным тренером «Юности»

Белорусский специалист Евгений Есаулов официально назначен главным тренером «Юности».


Напомним, до этого исполняющим обязанности после увольнения Александра Макрицкого был Дмитрий Карпиков.

Есаулов до работы в «Юности» на протяжении нескольких лет был главным тренером сборной Беларуси U-18. В сезоне 2019/2020 гг. возглавлял «ОЭРДЖИ Юниор», выступавший в российской молодежной хоккейной лиге.

Напомним, 8 января «Юность» расторгла контракт с Макрицким. Трене возглавил «Юность» в 2019 году и стал с клубом чемпионом «Париматч-Экстралиги». Также Макрицкий единственный тренер ЧБ, который не подписал провластное письмо.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Точка невозврата А. Лукашенко
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]