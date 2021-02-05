Футбол. Средняя зарплата в брестском «Динамо» составит 1,5 тыс долларов
По информации Tribuna.com, средний месячный доход футболиста брестского «Динамо» в нынешнем году составит около четырех тысяч белорусских рублей (1,5 тыс долларов по курсу на начало февраля).
В хоккее такие деньги получают только малолетки.
В прошлом сезоне средняя зарплата в команде была в районе 10 тысяч у.е. Зачем разгромили команду, совершенно непонятно. Но по той же схееме в свое время разгромили и футбольный Динамо Минск.
11:45 05/02/2021
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