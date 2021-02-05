







В хоккее такие деньги получают только малолетки.





В прошлом сезоне средняя зарплата в команде была в районе 10 тысяч у.е. Зачем разгромили команду, совершенно непонятно. Но по той же схееме в свое время разгромили и футбольный Динамо Минск.



