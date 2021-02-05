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Правительство Германии запретило "Ливерпулю" въезд на территорию страны

Запланированный на 16 февраля матч 1/8 финала Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" — "Ливерпуль" не сможет пройти на домашнем стадионе "быков", сообщает "Чемпионат".

"Постановление "О защите от распространения коронавируса", принятое правительством Германии в прошлую пятницу, предусматривает лишь несколько исключений. Никаких специальных правил для профессиональных спортсменов в нем не указано. Федеральная полиция ФРГ сегодня сообщила клубу "РБ Лейпциг", что описанный случай не подпадает под исключения", — цитирует заявление правительства Sky Sports.

Въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, запрещен по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу в субботу, 30 января.
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