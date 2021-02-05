"Постановление "О защите от распространения коронавируса", принятое правительством Германии в прошлую пятницу, предусматривает лишь несколько исключений. Никаких специальных правил для профессиональных спортсменов в нем не указано. Федеральная полиция ФРГ сегодня сообщила клубу "РБ Лейпциг", что описанный случай не подпадает под исключения", — цитирует заявление правительства Sky Sports.





Въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, запрещен по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу в субботу, 30 января.



