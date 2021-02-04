



По информации из разных источников, этой зимой «Шахтер» тратил на приобретение новых игроков 1,1–1,5 миллиона евро. Так, за гамбийца Дембо Дарбу заплатили от 600 тысяч до 1 миллиона евро (это рекордный трансфер в истории солигорского клуба), другой африканский игрок Эзе Винсент стоил 300 тысяч евро, в 150 тысяч долларов обошелся узбекский Шахзод Убайдуллаев, а албанца Валена Ахмеди приобрели за 100 тысяч долларов. Другие игроки, как, например, бывшие лидеры борисовского БАТЭ Егор Филипенко и Игорь Стасевич, пришли в «Шахтер» бесплатно, но с расчетом на очень высокие зарплаты. Полагают, что в Солигорске на их зарплаты потратят около 500 тысяч евро за сезон.





Сейчас «Шахтер» работает на сборе в Эмиратах. Хотя другим командам, например, БАТЭ, выезд за границу запретило Министерство спорта. Но неожиданно вечером 3 февраля борисовский клуб все же вылетел в Турцию. Интересно, связано ли это с тем, что руководитель БАТЭ Андрей Капский стал делегатом Всебелорусского народного собрания?





Руководство «Беларуськалия» не называет суммы, которые оно планирует потратить на свой футбольный клуб в один из самых сложных для Беларуси годов, но можно предположить, что бюджет клуба составит не менее 5 миллионов евро. Не будем забывать, что, кроме футбольного клуба, «Беларуськалий» финансирует еще хоккейный и волейбольный «Шахтер».

В середине января стачком «Беларуськалия» отреагировал на такие траты, разослав в СМИ обращение:





– Своими кровью и потом работники «Беларуськалия» оплачивают такие «покупки». Задайте себе вопросы. Неужели на предприятии все настолько хорошо, что можно позволить себе подобные траты? Решены ли вопросы с вентиляцией в шахтах, с запчастями? Неужели нельзя потратить эти деньги с толком для работников? Конечно, можно! И мы уверены, что каждый из читающих найдет десятки вариантов, как сделать это с умом. Но зачем? Ведь работники все оплатят и так!





Руководство предприятия не обратило на это обращение никакого внимания.





– К тому, что руководство «Беларуськалия» тратит такие деньги, работники на предприятии относятся отрицательно, но они никак не могут влиять на такие решения, коллектив никто не спрашивает, Мы не знаем, откуда эти деньги расходуются, кто решает. Об этом никто не говорит. При этом есть много вопросов, которые нужно решать: обновление техники, закупка современных инструментов в шахты, охрана труда. Но на эти цели деньги не идут, – сказал в разговоре с «Белсатом» бывший работник «Беларуськалия» Сергей.









Один из лучших защитников Беларуси перешел из БАТЭ в «Шахтер». Фото: ФК «Шахтер»





Что руководство «Беларуськалия» живет в другой реальности, считают не только работники.





– Если обстановка в стране сложная, это еще не значит, что она тяжелая для «Беларуськалия». Да, на футбол уходят миллионы долларов, но в масштабах финансовых потоков предприятия это не очень заметно. Другой вопрос, что «Шахтер» доминирует на футбольном рынке с очень уж большим отрывом. Тратит деньги, которых у конкурентов нет и близко. В таком подходе нет бизнеса, нет соревнования по менеджерским навыкам, зато он накладывает определенные обязательства: чемпионство должно случиться по умолчанию, с запасом, иначе это будет грандиозный провал, – отмечает главный редактор «Трибуны» Олег Горунович.





Олег считает, что тем, как «Беларуськалий» расходует футбольные средства, давно должны были заинтересоваться правоохранительные органы, но те, по мнению журналиста, находят более важные дела. Некоторые трансферы приносили «Шахтеру» только убытки. А мы пока упомянем приобретение сербского защитника Зарии Ламбулыча. В июле 2019 года за футболиста заплатили 450 тысяч долларов. За полтора года серб сыграл 3 матча за основной состав и 7 – за дубль.





Согласен с Горуновичем и спортивный журналист Сергей Южик:





– В системе, когда люди тратят не свои кровно заработанные деньги, а «выделенные» указом или приказом сверху, возможно абсолютно все. Логика проста: чем больше освоишь государственных денег, тем больше тебе перепадет. А если освоил меньше, в следующий раз меньше и дадут. Сложность ситуации в стране в таком случае чиновников мало интересует.







