Андрей Костицын дисквалифицирован на семь матчей чемпионата Чехии









Глава дисциплинарного комитета Виктор Уйчик объяснил суровое решение по Костицыну тем, что белорус не только не минимизировал последствия столкновения, но и наоборот увеличил скорость и поднял руку до уровня головы соперника.





Последний раз такое суровое наказание в чемпионате Чехии выписывалось в 2016 году. Таким образом, Костицын-старший будет вынужден отдыхать до 23 февраля, отмечает belarushockey.com











