Андрей Костицын дисквалифицирован на семь матчей чемпионата Чехии
Белорусский форвард "Динамо" из Пардубице Андрей Костицын заработал матч-штраф в игре с "Оломоуцем". Спортивно-дисциплинарный комитет оценил этот проступок в семь матчей дисквалификации. Пострадавший Адам Рутар отделался сломанным носом и несколькими швами.
Глава дисциплинарного комитета Виктор Уйчик объяснил суровое решение по Костицыну тем, что белорус не только не минимизировал последствия столкновения, но и наоборот увеличил скорость и поднял руку до уровня головы соперника.
Последний раз такое суровое наказание в чемпионате Чехии выписывалось в 2016 году. Таким образом, Костицын-старший будет вынужден отдыхать до 23 февраля, отмечает belarushockey.com.
07:48 05/02/2021
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