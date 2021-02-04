Лишение денег, исключение из сборных, увольнения, избиения, задержания и "сутки" - власть борется со спортсменами, высказавшими свою позицию. Именно их белорусы сегодня считают героями и чемпионами.





Спортсмены — с народом

Трибуны стадионов — прекрасное место для выражения поддержки своих команд, атлетов, за которых переживают болельщики. Поэтому не удивительно, что после дружного скандирования не названий клубов, а «Жыве Беларусь!», «Света! Света!» и других лозунгов федерация футбола, возглавляемая бывшим военкомом и депутатом Владимиром Базановым, решила проводить матчи футбольного чемпионата (во всех трех лигах!) без зрителей.





Это смелое летнее решение еще более неказисто выглядело на фоне того, что во время пандемии и остановки практически всех чемпионатов на планете белорусский продолжался. Причем даже со зрителями на трибунах!





Но закрыть рот не удалось. Выступая против фальсификации выборов, в числе протестующих на улицы городов вышли не только болельщики — объединились и спортсмены.





Сначала они выходили по отдельности, а затем в колонне единомышленников с баннером «Спортсмены — с народом».





Второго сентября появилось Свободное объединение спортсме­нов Беларуси. Первые десять смелых — суперзвезды белорусского баскетбола Елена Левченко, Екатерина Снытина, Егор и Никита Мещеряковы, трехкратный олимпийский призер Александра Герасименя, чемпионка мира по легкой атлетике Надежда Остапчук, лидер сборной по волейболу Артур Удрис, титулованный самбист Степан Попов, а также основатель гандбольного клуба «Витязь-Леон» Александр Опейкин и его главный тренер Константин Яковлев — записали мощное видеообращение.





К ним стали присоединяться неравнодушные и смелые коллеги по цеху.





Сегодня в этом союзе более тысячи человек, поставивших свои подписи под обращением к властям. В нем представители белорусского спорта категорически осудили многочисленные факты фальсификаций результатов выборов, грубое насилие со стороны силовиков и выдвинули требования, главными из которых стало проведение новых выборов, освобождение всех политзаключенных и прекращение насилия.





Но еще до появления на свет этого обращения мощно, одним из первых, сразу после того, как в стране опять начал работать интернет, выступил маркетинговый инспектор Европейской федерации гандбола, основатель и директор клуба «Витязь-Леон» Александр Опейкин.





МОК в помощь





Тринадцатого августа клуб потребовал остановить насилие и провести новые выборы, а затем Опейкин выступил организатором написания письма спортсме­нов и сбора подписей. Еще 23 августа он объявил о создании Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) — для помощи тем, кто подвергся преследованию из-за гражданской позиции.





Он рассказал, что фонд был создан в ответ на репрессии властей (исключение из сборной, лишение стипендий, угрозы недопуска к Олимпиаде и т. д.), отчасти спонтанно.





Даром это клубу не прошло — после нескольких акций его сняли с чемпионата. Пришлось уехать из страны и Опейкину, опасавшемуся за свою безопасность.





«Хотя сразу после записи видео­обращения и сотен подписей на подписантов стали активно давить Минспорта и лично министр Сергей Ковальчук, их число только увеличивалось. Уже проще посчитать, кого среди них нет, чем тех, кто вошел в фонд спортивной солидарности.





По сути это спортивный профсоюз, куда может обратиться за поддержкой любой спортсмен. Просто есть те, кто открыто выразил свою позицию, и те, кто еще находится в раздумье. Важно то, что мы боремся за людей и знаем, что сердца и души спортсменов на стороне добра, а не зла», — рассказал Александр Опейкин.





Руководит БФСС наша «золотая рыбка» Александра Герасименя: «Фонд появился как продолжение инициативы Sos.by. Когда на атлетов начали оказывать давление, с тем чтобы они отозвали подписи, все отказались. После этого их стали задерживать, и самый яркий пример — аресты Левченко, Кравченко, Ганина, увольнять из сборных, как Сашу Романовскую, лишать стипендий.





Сейчас мы ведем сбор средств для десяти спортсменов, готовящихся к Олимпиаде в Токио, а также помогаем еще нескольким сотням коллег, оказавшимся в непростой ситуации».





Одной из инициатив фонда стало обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК), начавшему расследование о нарушениях прав белорусских спортсменов. «Оно стало результатом многочисленных обращений БФСС и наших диаспор по всему миру: мы работаем в связке с ними. Идет подготовка документации, юридическое оформление, над этим работает целая команда.









С нашей стороны предоставляем все необходимые материалы, в том числе кейсы задержанных и уволенных спортсменов, а их уже более семидесяти. Зарубежные функционеры (а белорусы встречались с представителями Федерации биатлона Японии, шведскими и датскими проф­союзами спортсменов) были шокированы личными кейсами наших спортсменов и выказали готовность оказать всестороннюю поддержку и атлетам, и рядовым белорусам», — продолжила Александра Герасименя.





«Одним из основных кейсов, с которым мы обратились в МОК и Международную федерацию лыжного спорта, стала ситуация с лучшей спортсменкой Беларуси — 2019, чемпионкой мира Александрой Романовской, исключенной из сборной. Уволена она была из-за своей гражданской позиции, а не по каким-то иным, надуманным причинам. Не за пропуск же одной тренировки из-за трагедии в семье ее уволили — это очевидно», — отметил Александр Опейкин.





Чемпион мира и Европы, первых Европейских игр, заслуженный мастер спорта Степан Попов рассказал, что раньше спортсменов могли «душить» поодиночке, и некому было за них заступиться. Сейчас же эту «тихую работу» решено выставить на всеобщее обозрение, в том числе и международных организаций.





«Когда все факты собраны воедино, это оружие хорошо работает. И это не просто рассказы спортсменов — все подкреплено документами. Даже если сегодня мы не можем привлечь к ответственности тех, кто нарушал законы, этим людям не удастся укрыться в тени. Считаю, что министрами, замминистрами, главными тренерами и директорами РЦОПов должны быть профессионалы и порядочные люди», — заключил Степан Попов.





Кому — кусок, кому — слава

Хотя многие известные белорусские спортсмены (кроме указанных ранее олимпийская чемпионка Анна Гуськова, призеры Олимпиад Андрей Кравченко, Наталия Лещик, заслуженные мастера спорта Дмитрий Асанов, Ольга Мазуренок, Анастасия Архипова, Дмитрий Базылев, Виктор Братченя, Мелитина Станюта, Сергей Скиба, Михаил Прокудин, Виталий Гурков, Наталья Зверева, Дмитрий Лапкес, Анатолий Федоренко и другие) подписались под письмом, тем не менее заработавшие состояния звезды (Глеб, Домрачева, Азаренко), которые не зависят от власти материально, молчат. Почему?





С этим вопросом мы обратились к писателю, автору проектов «Миг — и судьба», «В поисках утраченного времени» Василию Сарычеву.





Вот что он сказал: «У каждого свои обстоятельства и своя голова. Мы чего-то не знаем, о чем-то можем догадываться: кого из какой передряги вытащили, кто сидел за одним столом, тосты говорил и через что не может переступить.





Кто-то имел какие-то преференции и за них расплачивается — хорошо, если только молчанием, а кто-то помельче хочет удвоить, утроить бонусы, но тут надо постараться. Есть убежденные, есть глаза закрывающие. Одно точно знаю: не надо никого тянуть за язык».





«Одни борются за свободу, другие — за премии, теплые места. Одни — за то, чтобы стране было чем платить эти премии, за ее развитие, чтобы людям был интересен спорт. А не так, как сейчас, когда он никому не нужен, а все медали и победы — только для себя.





Другие предпринимают все, чтобы получить кусок пожирнее, залезть на какую-то должность, о которой мечтали, но не могли себе позволить. Но они не понимают, что полнейший непрофессионал не заменит творческих, умных, креативных людей, которых сейчас убирают.





Они не за Лукашенко или режим, они карьеристы, но работать не смогут. Одно дело — должность, и другое — умение работать и думать», — отметил Степан Попов.





«Спортсмены — такие же люди, как заводчане, журналисты, министры. И, как в любой группе, среди них есть и герои, и подонки по жизни, даже не применительно к сегодняшней ситуации. Это две крайности. А еще много дофенистов, тихонь, веселых прожигателей. Есть расчетливые, прикидывающие, куда примкнуть, или просто аполитичные. Профессия и талант не всегда определяют человеческие качества.





А что будет потом? Болельщику сердце подскажет, как к кому относиться. У людей на трибуне свои рецепторы, и срабатывают они даже раньше, чем приходит рациональное объяснение. Болеют всегда за искренних. Все будет по справедливости: герои войдут в историю, чемпионы — в спортивные справочники, кто-то не войдет никуда», — резюмировал Василий Сарычев.