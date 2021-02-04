Информация об увольнении Романовской появилась еще в октябре прошлого года. Официальная причина — прогулы.









Вот что сказал тогда главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко:





«Ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать».





Однако по 3 февраля Александра находилась на больничном и продолжала восстанавливаться после операции на колене. По законодательству в таком случае сотрудника нельзя уволить. Но еще тогда она заявляла, что приказ на ее увольнение уже подписан.





Романовская подписала письмо за новые выборы и против насилия. Участвовала в записи видеообращения к чиновникам белорусского спорта, которые оказывают давление на спортсменов за их гражданскую позицию и подписи под обращением спортивной общественности. Также вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси.



