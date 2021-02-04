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Теперь официально: чемпионку мира Романовскую уволили из РЦОП по фристайлу

Чемпионка мира 2019 года по фристайлу Александра Романовская официально уволена из РЦОП по фристайлу, об этом она написала в своем Instagram.

Теперь официально: чемпионку мира Романовскую уволили из РЦОП по фристайлу
Информация об увольнении Романовской появилась еще в октябре прошлого года. Официальная причина — прогулы.


Вот что сказал тогда главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко:

«Ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать».

Однако по 3 февраля Александра находилась на больничном и продолжала восстанавливаться после операции на колене. По законодательству в таком случае сотрудника нельзя уволить. Но еще тогда она заявляла, что приказ на ее увольнение уже подписан.

Романовская подписала письмо за новые выборы и против насилия. Участвовала в записи видеообращения к чиновникам белорусского спорта, которые оказывают давление на спортсменов за их гражданскую позицию и подписи под обращением спортивной общественности. Также вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси.
Источник: tut.by
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