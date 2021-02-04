В нынешнем году развитием футбола в Беларуси занимается не только АБФФ. Активно в эту работу включилось и Министерство спорта и туризма. Глава ведомства Сергей Ковальчук уверен, что «сегодня стоит задача не просто встряхнуть нашу футбольную общественность, а выстроить правильную систему, начиная от детского футбола и до сборной», пишет Трибуна





Видимо, для «выстраивания» этой самой системы вид спорта был исключен из числа приоритетных на 2021 год. Это значит, что сокращается объем финансовых средств, выделяемых для обеспечения подготовки и участия спортсменов в международных спортивных мероприятиях.





Следующие шаги не заставили себя ждать. 17 января появилась информация, что АБФФ и Минспорта запрещают белорусским клубам с госфинансированием проводить заграничные сборы. Под запрет попал, например, БАТЭ, хотя при этом «Шахтер», «Рух» и минское «Динамо» вылетели за рубеж (впрочем, замминистра Александр Барауля заверил, что по крайней мере с «горняками», когда те вернутся, еще разберутся).





А в начале февраля стало известно, что традиционных турецких сборов лишились и отечественные арбитры. К новому сезону судьи и их помощники будут готовиться на Родине. Насколько это обстоятельство – домашние сборы – отразится на уровне наших арбитров, почему АБФФ пошла на такой шаг и кто вообще финансирует подготовку арбитров к сезону?





100 тысяч евро от УЕФА и шикарные условия для работы

Долгое время белорусские арбитры вынуждены были готовиться к сезонам на Родине – в Минске, Пинске, Новополоцке и Бресте. Обусловлено это было не самым лучшим финансовым состоянием белфутбола. Первый турецкий сбор был организован в 2008 году, зиму 2009-го арбитры провели на Родине, а с 2010 года работа в Турции в январе-феврале стала неизменной частью подготовки к сезону. На Средиземноморье отправляли судей высшей лиги и перспективную молодежь.





К тому же с финансовой точки зрения для АБФФ это вообще не накладно. В марте 2010 года Белорусская федерация футбола присоединилась к Судейской конвенции УЕФА. Данная программа предусматривает работу по повышению роли арбитров, их помощников, инструкторов и инспекторов, улучшение качества судейства на всех уровнях. Все это достигается в том числе путем выделения определенной суммы со стороны УЕФА всем членам конвенции.





Так Беларусь ежегодно стала получать 100 тысяч евро – эти деньги должны направляться непосредственно в сферу судейства. И те же турецкие сборы оплачивались как раз из этих средств. Выделяемых УЕФА денег хватало с лихвой.





При этом, стоит отметить, турецкие сборы разбивались на две части. Сперва на две недели на Средиземноморье уезжали 32 арбитра и семь преподавателей, после них в Турцию прибывали другие 32 судьи, преподаватели были те же.





64 арбитра в течение месяца обслуживали товарищеские матчи с участием команд достаточно высокого уровня. Полностью оплачивалось жилье в гостинице, питание, тренажерные залы и аренда полей для тренировок. АБФФ из своего кармана не доставала ничего.





Не за счет АБФФ работали и те судьи, которые остались в Беларуси. Опять же, благодаря средствам, полученным от УЕФА, оплачивались сборы молодых арбитров, которые обслуживают поединки юношеских сборных, как, например, «Кубок развития», сборы судей, работающих на зимних турнирах отечественных клубов (например, «Белазовец»).









Что же поменялось в этом году?

Официальной причины, почему белорусские арбитры не поедут на турецкие сборы, АБФФ до сих пор не назвала. Как теперь будут потрачены 100 тысяч евро, остается загадкой.





Отсутствие турецкого сбора, как рассказали «Трибуне» несколько специалистов в области судейства, может существенно повлиять на подготовку отечественных арбитров к сезону.





Именно за границей и при работе не на снегу судьи закладывают базу на сезон. Двухразовые тренировки, активная физическая работа и обслуживание матчей с участием высококлассных команд – отличное подспорье для того, чтобы отработать чемпионат.





Впрочем, как удалось узнать, многие арбитры все же пробивают варианты полететь в Турцию за свой счет, чтобы работать и судить там игры.





«УЕФА эти изменения обязательно заинтересуют»

О последствиях нововведений «Трибуне» на условиях анонимности согласился рассказать один из белорусских арбитров, который много раз подряд проводил две недели зимой в Турции, а сейчас, как и коллеги, готовится к сезону на Родине.





– Главный плюс турецких сборов – это возможность обслуживать большое количество матчей. Главные арбитры за две недели могли отработать на пяти поединках, а помощники – так и вовсе на 7-10.





Что касается непосредственно расписания на сборах, то оно такое. Судьи приезжают в Турцию, два раза в день организовываются тренировки (утром и вечером). После первого занятия – теория, потом обед и свободное время. Затем арбитры приступают ко второй тренировке. После нее – снова теория. В конце дня каждый сдает тест по правилам игры. Кроме этого, как я уже сказал, мы обслуживаем товарищеские матчи.





Естественно, те, кто назначен на тот или иной поединок, вечернюю тренировку пропускают – по сути, на матче они получают такую же физическую нагрузку, как на тренировках.





Вот в таком режиме проходят две недели. В конце сбора мы сдаем нормативы по физической подготовке и экзамен по теоретической части.





– Плюс созданы все условия для проживания.





– Естественно. Мы живем в гостинице, питаемся хорошо. По сути, ни о чем, кроме работы, не думаем, ни на что не отвлекаемся. Как и спортсмены, мы активно подводим себя в физическом плане. Кроме этого, созданы все условия для восстановления: спа-процедуры, массажи.





– Главный плюс турецких сборов – это возможность поработать на матчах с участием топовых команд?





– Да. В Турцию же приезжают и представители российской премьер-лиги, и даже топовых европейских чемпионатов. Как-то нашим парням доводилось обслуживать встречи с участием японских команд. Хотя, если откровенно, можно попасть и на, грубо говоря, матч четвертой лиги Германии.





Еще один плюс турецкого сбора в том, что там собираются судьи со всей страны. Мы общаемся между собой, обмениваемся опытом. Наши топовые арбитры в чем-то помогают своим более молодым коллегам. Также, если мы живем вместе с коллегами из других стран, периодически попадаем к ним на семинары и мастер-классы. Консультации опытных зарубежных судей и инспекторов – это очень хорошо и полезно.





Также, насколько помню, команды-участницы матчей должны были платить какую-то сумму организаторам поединков. Платили в равных долях. Часть итоговой суммы уходила как раз организаторам, а часть – по договору – федерации футбола. Так что АБФФ еще имела с этого прибыль.









– Судьи не едут в Турцию, при этом УЕФА в том числе на эти цели выделяет средства.





– Да, вот этот момент мне совсем непонятен. Насколько знаю, один из пунктов Судейской конвенции – это организация зарубежных сборов. Если АБФФ и дальше хочет получать деньги от УЕФА, то должна следовать этому правилу. Но сейчас мы видим совершенно другие вещи. Хотя федерация может сказать, что не отправила арбитров в Турцию из-за коронавируса, и, возможно, все это «проглотят», никаких наказаний не последует.





Впрочем, УЕФА, скорее всего, заинтересует то, почему судьи не поехали за границу, какой-то запрос в АБФФ будет. Насколько мне известно, в Европейском футбольном союзе есть определенные люди, которые закреплены за нашим регионом. И они периодически проводят инспекцию, то есть следят, как выполняются условия по тем или иным программам.





Возможно, эти люди приедут сюда и все проконтролируют. Вопрос, как все свои шаги объяснит АБФФ. Хотя, как я сказал, у федерации есть хорошая причина, на которую всегда можно сослаться, – это коронавирус. У нас же как сейчас в стране: когда нужно что-то оправдать, вспоминают о ковиде, в ином случае его в Беларуси нет.





– Судьи вынуждены работать в Беларуси. В чем эта работа заключается и насколько сильно она отличается от турецких сборов?





– Сейчас идут два сбора. В рамках одного арбитры обслуживают поединки «Кубка развития» (шесть встреч) в футбольном манеже, там работают молодые судьи, которые идут на вторую лигу. Они, в принципе, и не должны были лететь в Турцию, так что для них никаких изменений не произошло. А вот вторая группа арбитров – это те, кто работает на матчах турнира «Белазовец». Расписание у них такое же, как в Турции: двухразовые тренировки, теория, практически и теоретические экзамены и, если есть назначение, работа на матчах.





– Но все-таки есть отличия, когда ты судишь 5-10 матчей за две недели в комфортных условиях, и когда за месяц отработаешь от силы три поединка, да и то в холоде и бегая по снегу?





– Конечно, отличия существенные.





– Как вообще в судейской среде отреагировали на то, что турецких сборов не будет?





– Когда командам начали запрещать выезжать на сборы, честно скажу, никто и не подумал, что это коснется и судей. Опять же, потому что на сборы клубов УЕФА деньги не выделяет, а вот на сборы арбитров деньги на счет АБФФ поступают. И определенные критерии Судейской конвенции все-таки должны выполняться. Естественно, было много негатива.





Я сам задумывался, почему федерация футбола решила так поступить, но к одному ответу так и не пришел. Есть лишь предположения, но их оставлю при себе. Думаю, все сами могут догадаться. Знаете, мы привыкли, что в стране постоянно что-то нехорошее происходит.





– Отсутствие турецких сборов может сказаться на качестве судейства в предстоящем сезоне?





– Ментально, психологически это однозначно повлияет. Арбитры постоянно работают под давлением. А турецкий сбор – это в какой-то степени и отдых от всего этого пресса. Мы, конечно, работаем, но ментально отдыхаем, расслабляемся, меняем обстановку. Плюс получаем удовольствие от обслуживания международных товарищеских матчей, тренируемся на прекрасном оборудовании, на свежем воздухе.





В Беларуси, особенно в мороз, на улице не поработаешь. А если в какой-то тренажерный зал идти, то зачастую приходится платить свои деньги. В Минске судьи могут поработать и в техцентре, но не все же арбитры живут в столице. Поэтому им приходится отдавать собственные средства.





Так что турецкий сбор – это прекрасное подспорье для хорошей подготовки к сезону. А вот как арбитры будут обслуживать матчи в течение чемпионата – это уже во многом зависит от их собственной квалификации, желания расти и учиться.