Даёшь план! Минспорта получило задание по медалям на пятилетку

Ответственным заказчиком назначено Министерство спорта и туризма.





Целями госпрограммы заявлены успешные выступления беларусских спортсменов на Олимпийских играх и других соревнованиях, приобщение населения к занятиям физкультурой и спортом, а также развитие детско-юношеского спорта.





В результате реализации госпрограммы беларусские сборные в медальном рейтинге Олимпиад не должны опускаться ниже 25 места, должно вырасти число людей, занимающихся спортом, а также выполнивших нормативы государственного физкультурно-оздоровительного комплекса.





Предусмотрены две подпрограммы: «Спорт высших достижений» и «Подготовка спортивного резерва, физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа».





На программу планируется за пять лет выделить почти 3,87 млрд рублей, в том числе из республиканского бюджета 1,155 млрд рублей, из местных бюджетов — 2,13 млрд рублей. В 2021 году финансирование программы определено в без малого 729 млн рублей.





На спорт высоких достижений будет выделено 663,5 млн рублей, в том числе в этом году — 120,5 млн рублей, а на подпрограмму «Подготовка спортивного резерва, физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа» — 3,2 млрд рублей, в том числе 608,4 млн в этом году.





Планируется, что доля регулярно занимающихся физкультурой и спортом вырастет с 25,3% в 2021 году до 26,8% в 2025-м.





Количество выполнивших нормативы ГФОК увеличится с 7 тысяч в этом году до 10,5 тыс. к концу пятилетки. Техническим, авиационным и военно-прикладными видами спорта в системе ДОСААФ к концу пятилетки должны заниматься более 31 тыс. человек, а состоять в этом объединении — 183 тыс. человек.





Минспорта также должно в этом году обеспечить не менее 695 медалей на Олимпийских играх, Евроиграх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы, а к концу пятилетки выдавать на гора не менее 715 медалей в год.





В программу включен и показатель по медалям на юношеских, юниорских, молодежных соревнованиях. Их должно быть не менее 425 в год. Также доводятся показатели по количеству мастеров спорта и МСМК в год.





Кроме того, предстоит выполнить показатели по охвату учащихся спортивными секциями, созданию физкультурных клубов и физкультурно-оздоровительных групп для инвалидов.





Ежегодно будут модернизировать по 40 спортивных площадок на дворовых территориях. Запланированы строительство и реконструкция десятков спортивных объектов.