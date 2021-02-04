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БАТЭ отправился на турецкий сбор

Изначально в Турцию команда планировала вылететь 27 января, однако сделать это удалось только сейчас.




Следует отметить, что в этом году клуб проделал большую подготовительную работу к выезду на сбор. Оплата всех расходов, связанных с участием делегации ФК БАТЭ в зарубежном учебно-тренировочном сборе, как ранее, так и в текущем подготовительном цикле осуществляется только за счет собственных денежных средств клуба.

Учитывая высокие задачи, которые стоят перед командой на сезон, игрокам было крайне важно провести спарринги с сильными оппонентами и на качественных натуральных газонах. Ведь наши футболисты защищают честь не только клуба, города и Минской области, но и сборной страны», — сообщает официальный сайт БАТЭ.

В Белек команда добралась ближе к вечеру, после чего поселилась в отеле Cornelia Diamond. Завтра она приступит к тренировкам. А программу спаррингов откроет 8 февраля матчем с киевским «Динамо».

Ранее Минспорта не согласовало БАТЭ выезд на зарубежный сбор. АБФФ и Минспорта запрещают белорусским клубам с госфинансированием проводить заграничные сборы. Напомним, что сейчас учебно-тренировочный сбор в ОАЭ проводит «Шахтер», брестский «Рух» тренируется в Турции, минское «Динамо» — в Сочи, сообщает Tribuna.com
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