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Роналду признан игроком десятилетия в Европе

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил статус лучшего европейского футболиста за период с 2011 по 2020 год по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на сайте организации, передает "Интерфакс".



На втором месте рейтинга разместился испанский защитник Серхио Рамос, на клубном уровне защищающий цвета мадридского "Реала". В тройку лучших попал также вратарь немецкой "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер.

Между тем, игроком десятилетия в Южной Америке признан аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси. Вторым стал бразильский нападающий Неймар, играющий за французский ПСЖ; третьим - его соотечественник, защитник Дани Алвес ("Сан-Паулу").
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