Роналду признан игроком десятилетия в Европе









На втором месте рейтинга разместился испанский защитник Серхио Рамос, на клубном уровне защищающий цвета мадридского "Реала". В тройку лучших попал также вратарь немецкой "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер.





Между тем, игроком десятилетия в Южной Америке признан аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси. Вторым стал бразильский нападающий Неймар, играющий за французский ПСЖ; третьим - его соотечественник, защитник Дани Алвес ("Сан-Паулу").