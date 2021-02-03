Вячеслав Фетисов: будь чемпионат мира в Беларуси, на него никто не приехал бы, и мы бы играли там с белорусами
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение ИИХФ провести все матчи чемпионата мира-2021 в Латвии.
"Решение принято, надо готовится и играть. Что нам теперь, бойкотировать чемпионат мира в Латвии? Что тут нового? Будь чемпионат мира в Беларуси, то на него бы никто не приехал. Мы бы играли вместе с белорусами. Видимо настала такая ситуация, что или проводить чемпионат мира в Латвии, или не проводить его. Поэтому и принято такое решение", — цитирует Фетисова sport24.
18 января ИИХФ лишила Беларусь права проведения турнира из соображений безопасности.
08:33 03/02/2021
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