Дмитрий Губерниев — о кумирах, его разочаровавших
Дмитрий Губерниев: печалит, что некоторые мои бывшие кумиры оказались просто тупыми
А знаете, что меня печалит? Что некоторые мои бывшие Спортивные Кумиры, именно так, с Большой Буквы, КУМИРЫ… на поверку оказались людьми необразованными, недалекими и местами просто тупыми… Ибо не сотвори себе кумира… — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Ранее Губерниев, пишет pressball.by, вступил в перепалку с бывшим тренером мужской сборной России по биатлону, олимпийским чемпионом Владимиром Аликиным. После сингл-микста на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша) комментатор критически высказался в адрес биатлониста Евгения Гараничева, назвав его слабаком. Аликин раскритиковал его за это.
08:24 03/02/2021
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