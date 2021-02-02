Травмы на Окрестина не фейк, силовики защищают порядок, власть хочет диалога.





11 и 12 февраля в Минске пройдет Всебелорусское народное собрание. В нем поучаствуют 2700 человек, выдвинутых якобы от белорусского общества не самым понятным образом.





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Мы поговорили про честность выборов и синяки тех, кто сидел на Окрестина, про беспорядки на Западе и права силовиков, про разделение общества и право на протест.





– Как вы стали делегатом ВНС?





– Выдвинула общественная профсоюзная организация. Директор нашего центра [Павел Денисюк] подошел ко мне и сказал, что я поеду на собрание. Я воспринимаю это как почетную обязанность. От Бреста, насколько знаю, всего три представителя от спорта поедут (на самом деле двумя – Tribuna.com). Так что я не против.





– Что, по-вашему, необходимо обсудить на собрании?





– Если говорить непосредственно о спорте, то нужно пропагандировать идею, чтобы уже в семьях детей привлекали к занятиям спортом. А то получается так, что когда ходишь по школам и набираешь ребят, многие просто не могут присесть нормально. Надо, чтобы больше внимания физкультуре уделялось в общеобразовательных школах, в университетах. А то сейчас многие дети постоянно с телефонами.





– Если у вас будет возможность выступить на ВНС, какую идею выдвинете?





– Там будет много людей повыше меня рангом, поэтому выступят они. И темы будут касаться и промышленности, и медицины, и спорта, и образования. Хотелось бы, чтобы все это вместе решалось, чтобы у нас было нормальное, крепкое, самостоятельное государство.





– Понятно, что на собрании будет подниматься и тема происходящих в стране событий.





– В Беларуси сейчас происходят перемены, государство старается ввести новую кровь в руководящие органы. Будем надеяться, что все будет в порядке, будут значимые перемены. Хочется, чтобы в Беларуси все было спокойно.





– А сами вы как относитесь к тем событиям, которые длятся в Беларуси не один месяц?





– Как сказать… Я за государственную поддержку. Понимаю, что многие против власти, поэтому выходят на улицы, но, мне кажется, не стоило этого делать. Нужно общаться друг с другом и приходить к общему знаменателю, чтобы не было митингов и протестующих. Уверен, власть должна общаться с народом, а народ – с руководством. Вроде бы, как я вижу по телевизору, руководство Беларуси хочет каких-то перемен, поэтому, как я уже сказал, вливает новую кровь в руководящие органы.





– Но немало пролито крови и мирных граждан.





– Я не политик, но я уверен, что людям нужно слышать друг друга. Потому что беспорядки по всему миру, в разных странах идут акции, протесты и прочие дела. А где столкновения – там и кровь. Этого бы очень не хотелось.





– Но в Минске, например, жестокость силовиков не утихает, правоохранительные органы уже обычных прохожих хватают на улицах и засаживают за решетку.





– Это больно, конечно, неприятно. Но, повторюсь, нужно вести диалог. И делать это должны все стороны конфликта. Ведь если со стороны митингующих летят камни и палки, то правоохранительные органы, естественно, будут защищаться. Я не против демонстраций, выражения мнения, позиции, но это же надо как-то разумно делать.





– Так народ разумно и делает: мирно ходит по улице, высказывает свое мнение, ничего не громит и ни на кого не нападает.





– Если у нас свобода, то пусть народ и ходит с флагами. За что их цеплять? Но нужно понимать, что если такая акция санкционирована, разрешена, то, пожалуйста. А если это рассматривается как бунт, как нарушение закона, тогда делать этого нельзя. Тем более митингующие перекрывают движение, останавливается транспортное движение, станции метро, я слышал, закрываются.





– Так это было осенью. Сейчас люди простор гуляют, а их все равно задерживают.





– Однозначно, это нехорошо.





– Власти тоже нужно понимать, что народ спокойно хочет выражать свое мнение.





– Насколько мне известно, все эти акции проходят под чьим-то руководством. И пускай эти руководители напрямую связываются с властью и что-то выдвигают, что-то предлагают. На всенародное собрание люди едут с позитивом, ведь немало хорошего у нас во многих отраслях. И я настроен, что в стране будет мир, дружба, жвачка. И будет все по-разумному.





– Вы считаете справедливым, что в отношении мирных граждан возбуждено сотни уголовных дел, а в отношении силовиков, которые избивали и убивали людей, ни одного?





– Здесь ничего вам не могу сказать. Понимаете, на агрессию отвечают агрессией, а этого не должно быть. Правоохранительные органы просто хотят предотвратить беспорядки, которые, как показывают по телевидению, происходят и на Западе. Там громят магазины, машины жгут, бедные предприниматели закрываются, заколачиваются. Посмотрите, что в Америке происходит, по всему миру. Плюс еще этот коронавирус. Данную ситуацию нужно урегулировать. Как это сделать, я пока не знаю. Но, уверен, в сознании у каждого должно быть понимание, что мы строим нормальное государство, в котором все будут услышаны.





– Со стороны митингующих – ни одной разбитой витрины, ни одной сожженной машины. Зато есть видеоролики, где силовики разбивали витрину кафе.





– Я этого не видел, поэтому ничего утверждать не могу.





– А вы видели, как митингующие применяли насилие в отношении силовиков?





– По телевизору показывали, как люди бросались на силовиков, у которых были дубинки и средства спецзащиты. Может, и оружие было. Но люди бросались на правоохранителей, это показывали. И бросались молодые люди, которые поддаются влиянию как в одну, так и в другую сторону. А в данной ситуации нужно думать мозгами.





– И вы считаете, что на этих людей влияют те, кто сидит за границей?





– В большей мере именно так. Обратите внимание на Россию и на ситуацию с Навальным. Буквально вчера я смотрел по телевизору, как рассказывали о якобы дворце Путина на югах. Оказывается, это все фейки, дворец находится в состоянии строительства. И вообще это гостиница для вип-персон, а, может, для любого человека, у которого есть средства. В здании даже герб не России висит, а какой-то другой страны. А разрисовали как все, рассказали… Сейчас идет информационная борьба, и в СМИ много неправды. Сказали же вчера, что этот дворец строил один предприниматель (миллиардер Аркадий Ротенберг – Tribuna.com). И он сам подтвердил, что да, это так. А фильм Навального – это стопроцентный фейк.





– Вы информацию получаете через белорусское государственное телевидение?





– Да, по телевизору смотрю все. В интернет особо не захожу.





– ГосСМИ Беларуси утверждают, что травмы людей, которые выходили с Окрестина, – это все фейки. Вы какой позиции придерживаетесь?





– Это неправильно. Я уверен, что нельзя так жестоко обращаться с людьми.





– То есть вы верите, что эти травмы и синяки – не постановка?





– Конечно. Если они были, так почему считать это фейком? Мне кажется, не может быть такого, чтобы люди сами себе красили тело. Не может такого быть.





Я уверен, если в стране будет подобный хаос, то страна просто развалится. Значит, нужно искать позитивные точки соприкосновения. Я настроен на позитив, а не на агрессию. Хочу, чтобы все слои общества объединились. И если у каждого свое мнение, то оно должно быть обязательно услышано.





– Как вы считаете, власть слышит мнение сторонников перемен?





– Думаю, где-то все-таки слышит.





– Но почему-то мы не видим никаких изменений?





– Нужно садиться за круглый стол переговоров и вести диалог какой-то. Садиться должны представители одной стороны, второй, третьей, четвертой. Пусть каждый выскажет свое мнение, все эти данные будут аккумулированы, будут созданы, может, общественные объединения, которые придут к общему знаменателю – и вопросы будут решены. Потому что, определенно, так, как сейчас, не должно продолжаться. Очень больно смотреть на то, что происходит в Беларуси.





– Вы говорите, что верите в синяки и травмы мирных людей. Но почему тогда силовики, которые и наносили эти травмы, до сих пор не наказаны?





– На их стороне закон, понимаете, эти люди защищают порядок в стране. А если у нас будет хаос, Беларусь ждет беда. Не дай Бог, чтобы было разделение общества. Людей нужно объединять, чтобы все было по-человечески.





– На стороне силовиков закон, а на стороне простых белорусов?





– Закон должен одинаково действовать в отношении всех.





– По-вашему, сейчас в Беларуси так?





– Сложно с этим разобраться.





– По Конституции народ имеет право на свое мнение, люди выражают свою гражданскую позицию, а их за это бьют.





– Вы знаете, я особо в политику не вникаю, громко о ней не говорю. Сейчас рассуждаю как обычный человек, как делегат собрания. Мое мнение такое: все должны жить в мире.





– А скажите тогда, силовики, которые издевались над мирными белорусами, должны быть наказаны?





– Конечно. Все такие случаи должны быть рассмотрены надзорными органами, кто занимается подобными делами, – прокуратура, Следственный комитет. Такие случаи должны быть разобраны по косточкам. И если было превышение, то должно последовать наказание. Уверен, все необходимо сделать по закону.





– Но вы же понимаете, почему белорусы так восстали?





– Все произошло после выборов, все очевидно.





– Народ не поверил официальным результатам.





– Выборы действительно должны проходить свободно и открыто. Я, например, когда ходил голосовать, на своем участке никаких нарушений не заметил.





– Они, по-вашему, сейчас прошли открыто и честно?





– Спокойные были выборы. Но, как писали в СМИ, участки закрывались раньше, еще что-то было. Но мне сложно судить по этому поводу, сложно говорить о том, справедливо ли они завершились. Думаю, на ВНС тоже будет подниматься вопрос о выборах. Рассчитываю, что на собрании мы это обсудим.





– И еще один момент. Не заметил вашей подписи под провластным письмом спортсменов.





– Я слышал об этом письме, конечно, но я не сторонник, чтобы спорт лез в политику. Поэтому и не подписал. Да и не слышал, чтобы у нас в ЦОРе собирали подписи.





Фото: noc.by







