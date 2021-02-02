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Саснович демонстрирует отношение к событиям в стране цветом своих нарядов?

Наряды Саснович на корте схожи с мыслями свободных белорусов – БЧБ и траурный черный вместо привычных ранее розовых платьев.

Саснович демонстрирует отношение к событиям в стране цветом своих нарядов?
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после августовских событий белоруска изменила привычным розовым цветам и вышла на корты US Open в одежде красно-белой расцветки
Александра Саснович привлекает болельщиков не только игрой, но и своим стилем в одежде – теннисистку смело можно назвать одной из главных модниц белспорта, пишет Трибуна. 

90-я ракетка мирового рейтинга частенько радовала фанатов в Instagram стильными образами, достойными самых щедрых букетов. Однако в последнее время Александра значительно снизила активность в соцсетях. В первые месяцы после выборов Саснович вообще ничего не публиковала в Instagram. Только в последнее время аккаунты Александры вновь подали признаки жизни.

В отличие от коллег по теннисной сборной девушка старалась не высказываться на тему событий в Беларуси, а уж об открытой поддержке властей, в которой замечена Арина Соболенко, и говорить не приходится.

Напротив, Саснович, похоже, старается выразиться посредством своих луков на корте – серьезно, цвета нарядов теннисистки удивительным образом совпадают с событиями, происходящими в стране. 

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