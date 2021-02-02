Александр Глеб обзавелся участком в престижном месте под Минском
Один из самых успешных белорусских футболистов Александр Глеб обзавелся участком в 25 соток для строительства дома в деревне Лапоровичи на берегу Минского моря. Эта земля находится по соседству с участками Жерара Депардье и Дарьи Домрачевой, пишет TUT.BY
Как следует из данных госрегистра недвижимого имущества Беларуси, участок был передан в собственность Александру Глебу в начале октября 2020 года. Основание — решение Папернянского сельского совета. Вот примерные границы этой земли:
Участок граничит с землей Жерара Депардье, которую он получил в аренду в 2019 году, но пока на ней так ничего и не построил.
От участка Глеба до Минского моря — около ста метров. Рядом также находятся дома Дарьи Домрачевой и председателя Белорусской федерации биатлона Андриана Цибульского.
Кроме того, недалеко от этого места скоро начнется строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса. Этим проектом занимается компания «ЭКВИТИ Групп», учрежденная в числе прочих крупным бизнесменом Андреем Шихлиным и, вероятно, внуком экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Русланом Петровым.
Александр Глеб — один из самых титулованных белорусских футболистов. Он выступал в числе прочего за БАТЭ, «Штутгарт», «Арсенал» и «Барселону».
09:58 02/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение