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Александр Глеб обзавелся участком в престижном месте под Минском

Один из самых успешных белорусских футболистов Александр Глеб обзавелся участком в 25 соток для строительства дома в деревне Лапоровичи на берегу Минского моря. Эта земля находится по соседству с участками Жерара Депардье и Дарьи Домрачевой, пишет TUT.BY



Как следует из данных госрегистра недвижимого имущества Беларуси, участок был передан в собственность Александру Глебу в начале октября 2020 года. Основание — решение Папернянского сельского совета. Вот примерные границы этой земли:

Участок граничит с землей Жерара Депардье, которую он получил в аренду в 2019 году, но пока на ней так ничего и не построил.
 
От участка Глеба до Минского моря — около ста метров. Рядом также находятся дома Дарьи Домрачевой и председателя Белорусской федерации биатлона Андриана Цибульского.

Кроме того, недалеко от этого места скоро начнется строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса. Этим проектом занимается компания «ЭКВИТИ Групп», учрежденная в числе прочих крупным бизнесменом Андреем Шихлиным и, вероятно, внуком экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Русланом Петровым.

Александр Глеб — один из самых титулованных белорусских футболистов. Он выступал в числе прочего за БАТЭ, «Штутгарт», «Арсенал» и «Барселону».
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