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Никита Ворожбитов получил очередные сутки. За решеткой он проведет 42 суток

Блогер и боец MMA Никита Ворожбитов, чей Youtube-канал на 350 тысяч человек был удален могилевскими силовиками, получил очередные сутки ареста — за решеткой он проведет уже 42 суток.

Фото: mspring.media

В суде Ленинского района Могилева 29 января судья Наталья Понасенко дала бойцу ещё десять суток ареста по статье 23.4 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица»). Блогера уже в третий раз наказали лишением свободы за нарушение карантина после выписки из больницы, где он лечился от COVID-19.

Милиция и суды действуют в отношении Ворожбитова так же, как в и отношении некоторых репрессированых по ст. 23.34 могилевчан. Когда Никите пора освобождаться, на него составляют протокол, после которого вновь отправляют на суд, где блогер получает очередные сутки.

Впервые Ворожбитова задержали ещё 29 декабря 2020 года, причем, согласно информации MSPRING.MEDIA, захват производили сотрудники ОМОН, которые набросились на блогера на одной из улиц Могилева, когда он шел с девушкой.

После этого Ворожбитова уже трижды судили за нарушение режима самоизоляции — за каждый день вне карантина ему выписывали «сутки». При этом в действиях милиции четко прослеживается желание запрессинговать парня — им ничего не мешало составить один протокол, включив туда каждый эпизод правонарушения. Тогда вместе четырех судебных процессов был бы один — и срок ограничился бы 15 сутками.

Ещё один административный арест Ворожбитов получил в середине января по ст. 17.10 КоАП за распространение нацистской символики, однако обстоятельства этого процесса неизвестны.
mogilev.online
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