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Экс-гендиректор БАТЭ о своем уходе: пошли звонки Андрею Капскому от КГБ, мэра города, главы БФФ...

Бывший генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский рассказал о причинах, по которым он выбросил свою милицейскую форму после событий 9 августа.



- Насколько я знаю, пошли звонки Андрею Капскому из КГБ, мэр города, глава федерации футбола, министр спорта — не знаю, звонил или не звонил.

- Можно ли сказать, что ты ушел, чтобы снять давление и прессинг с клуба и Капского?

- Не хочется выглядеть здесь каким-то героем в кавычках или без кавычек, но — да. Это решение виделось самим правильным для того, чтобы клуб дальше боролся за самые высокие места и никому не дать повода ввязать клуб в политику.

- Андрею Капскому реально поступали угрозы и ему говорили, что если он тебя не уберет, то у него могут забрать клуб и создать очень много проблем, что он потеряет команду БАТЭ Борисов. Это правда?

- Никто не знает содержания этих разговоров. Не думаю, что прямо так стоял вопрос, чтобы забрать клуб, но то, что мы называем давлением — это и есть эти угрозы, да, — сказал Залевский в эфире YouTube-канала "Красава".
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