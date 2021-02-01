+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Михаил Залевский: «Насколько я знаю, моя милицейская форма сейчас находится в КГБ»

Бывший генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский рассказал о причинах, по которым он выбросил свою милицейскую форму после событий 9 августа.

- Это правда, что твою форму практически в этот же день забрали КГБшники? Она сейчас в КГБ.

– Насколько я знаю – да.

- Ты был генеральным директором БАТЭ, но также служил в органах. После событий 9 августа ты решил поддержать акцию и выбросить форму, в которой ты служил. Что стало последней каплей, после чего ты решил это сделать?

– Мотивация была не столько акцию поддержать. В моем случае это был призыв к тем людям, с которыми я много лет провел вместе в этой системе, мы друг друга уважали, ценили, поддерживали, сложные моменты проходили, поэтому это был призыв к ним, а многие из них на серьезных должностях находятся сейчас. Носят погоны, некоторые даже лампасы. Поэтому был призыв к ним остановить кровопролитие, остановить правовой дефолт, перестать избивать и истязать свой народ, – сказал Залевский в эфире YouTube-канала «Красава».

Залевский проходил службу на руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел, пишет by.tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]