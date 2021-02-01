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Вы свободны? В Беларуси пройдет «Марафон свободы» на символическую дистанцию 2334 метра

С 1-го по 10-е февраля состоится благотворительный забег в поддержку белорусов, организованный Белjрусским фондом спортивной солидарности (BSSF). Принять участие может каждый независимо от местоположения и часового пояса.

Вы свободны? В Беларуси пройдет «Марафон свободы» на символическую дистанцию 2334 метра
Уладзь Сташкевич на полумарафоне в Минске, 9 сентября 2018 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
С 1-го по 10-е февраля состоится благотворительный забег в поддержку белорусов, организованный Белjрусским фондом спортивной солидарности (BSSF). Принять участие может каждый независимо от местоположения и часового пояса.

Как сообщает BSSF, все вырученные средства будут направлены на оказание помощи репрессированным спортсменам. Центральным событием марафона станет 7-е февраля — Международный день солидарности с Беларусью. Главная и единственная дистанция марафона — 2334 метра.

Как отмечает фонд, сегодня белорусы не могут «гонять во всю мощь»: неосторожное слово, комментарий в соц.сетях и даже цвет одежды приравниваются к преступлениям. Чтобы поддержать народ-чемпион, Белорусский фонд спортивной солидарности инициирует благотворительный забег #MARATHONFORFREEDOM.

В марафоне примут участие именитые белорусские спортсмены, среди которых:

Елена Левченко, финалистка женской NBA, бронзовый призер чемпионата Европы-2007 по баскетболу, лучшая центровая чемпионата мира-2010;
Екатерина Снытина, бронзовый призер чемпионата Европы-2007 по баскетболу, капитан женской сборной Беларуси;
Виталий Гурков, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу;
Сергей Скиба, трехкратный чемпион мира и многократный обладатель Кубка мира по кикбоксингу;
Артур Удрис, один из лучших действующих волейболистов Беларуси, бронзовый призер клубного чемпионата мира;
Александра Герасименя, трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию.
Белорусский фонд спортивной солидарности приглашает всех, кто разделяет наши ценности, присоединиться к Марафону Свободы и пробежать дистанцию 2334 метра в поддержку белорусов.

Информация по делу

23.34 — это статья Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях, по которой задерживают без всяких оснований тысячи белорусов, дают “сутки” и штрафы, бьют и издеваются. По статье 23.34 практически у каждого белоруса был осужден родственник, знакомый, друг или коллега по работе. Это статья, которой в новой Беларуси быть не должно, потому что само ее существование нарушает Конституцию.

Как сообщает BSSF, Для того, чтобы принять участие в марфоне, необходимо: зарегистрироваться на сайте www.marathonforfreedom.org, оплатить символический взнос от 10 евро (сумма может быть больше). Все вырученные средства поступят на счет Белорусского фонда спортивной солидарности. Мы помогаем атлетам и специалистам, репрессированным за свою гражданскую позицию, уволенным из национальных сборных, а также финансируем подготовку свободных спортсменов к Олимпийским играм в Токио.

Далее на электронную почту, указанную при регистрации, придет письмо, в котором будет указан стартовый номер участника.

В день забега отправляемся на дистанцию. Отмотав  километры, делаем фото c пробежки, размещаем его в своей ленте instagram/в stories, отмечаем аккаунт @sos_by_2020 и указываем хэштэг забега #MARATHONFORFREEDOM
ej.by
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