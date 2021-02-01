Я даже рад, что «Трибуну» заблокировали сразу, без предупреждений. Со стороны тех, кто захватил власть, не было торга, попыток посадить на крючок. Никто не просил о лояльности, обещая взамен послабления и безопасность.





Мы избежали подвешенного состояния, и это значит, что оглядываемся только на себя, а также на закон – на закон в том смысле, как он должен работать в идеальной Беларуси. Потому что когда оглядываешься на закон в Беларуси Лукашенко, то видишь пустоту.





Андрей Капский видит за собой тень отца, а если не видит, ему стоит присмотреться. Тень Анатолия Капского не падает, а возвышается могущественно и почти что осязаемо. Оттого фигура сына многим кажется какой-то малозначительной, не очень весомой. Возможно, даже ему самому.





Вот уж незавидная участь – в 27 лет получить в наследство лучший клуб страны, чтобы собою сразу заменить тот самый пятый элемент, который приносил грандиозный успех. Чтобы сразу держать фантастический уровень, иначе – крах, разорение и статус неумеки, завалившего семейное дело.





На фоне столь масштабного вызова любая фигура может показаться мелкой.





Если победная традиция в семье Капских пока прервалась, то другая будто только закладывается – ходить на Всебелорусское народное собрание. Трудно объяснить, что это за орган и в чем его смысл, но Анатолий Капский ходил туда в 2010 году вполне осознанно.





Ходил в качестве доверенного лица Александра Лукашенко и как человек, искренне верящий в эффективность белорусского строя. Этих взглядов он не стеснялся и публично выражал, но идет ли на хурал добровольцем его сын?





Сын решил молчать, но я думаю, что нет, не добровольцем. Он идет туда военнопленным, которого обратили в раба, разоружив на поле боя. В последнее время БАТЭ потерпел слишком много поражений – два упущенных чемпионства, скромные достижения в еврокубках, а ведь именно там клуб черпал финансовую мощь. Все это было использовано против Андрея Капского. Теперь он ждет милости от победителей, и ради нее готов на многое, в том числе на ВНС.





Семейная миссия важнее гордости.





В белорусском футболе любили гадать, надолго ли БАТЭ хватит денег, заработанных в Европе. Что ж, вот вам и ответ. Их хватило до 2021 года, а дальше надо просить. Мы видим превращение клуба-победителя из частного проекта по сути в команду, тотально зависимую от государства.





Команду, обитающую хоть и рядом с Минском, но в очень депрессивном регионе, где спонсоров не сыскать. У БАТЭ есть имя, но деньги под это имя в Беларуси даются лишь с отмашки государства. И не сказать, что чиновники Минспорта и клерки АБФФ испытывают перед достижениями футбольного Борисова какой-то пиетет.





Борисову не по карману высшая лига, БАТЭ нужно менять стратегию (возможно, процесс начался)





БАТЭ подвис еще прошлым летом, когда генеральный директор Михаил Залевский праведно выкинул свою милицейскую форму. Эффектный жест обернулся не только оперативной отставкой менеджера, но и проблемами – угрожали обрезать все финансирование по линии государства.





И с тех пор клуб не на самом хорошем счету. Сейчас с ним особо не церемонятся. Достаточно посмотреть на ситуацию с зарубежными сборами. Туда летит кто угодно, только не БАТЭ.





Хотя, возможно, ВНС изменит расклад.





Но я бы не особо в это верил. Слишком уж много БАТЭ навыигрывал – настало время реванша. У минского «Динамо» есть Юрий Вергейчик из АБФФ и министр спорта Сергей Ковальчук, которые где-то рядом. У «Шахтера» есть Иван Головатый и «Беларуськалий». У БАТЭ нет никого. Есть только надежда на снисхождение. Надежда на то, что не добьют окончательно, но тут при любом раскладе плохие новости.





Когда в Беларуси частная структура впадает в зависимость от государства – это признак грядущих мытарств и унижений. Наши чиновники по-другому просто не умеют. В обмен на копейку они норовят забрать душу и волю, превратить в послушный муляж. Станет ли БАТЭ исключением? Свежий пример из спорта намекает, что вряд ли.





Как же обжегся на взаимодействии с теми, кого назначают во властных кабинетах, «Прессбол». Приятная формула «Деньги ваши – творчество наше» была хороша при более-менее либеральном Сергее Румасе, но стала совсем уж убийственной при полковнике Владимире Базанове.





С господдержкой «Прессбол» будто бы и не умер, но на самом деле превратился в муляж себя самого. Сначала лишился права выбирать главного редактора, потом – и права писать о том, что волнует. Здравствуй, «Спортивная панорама-2», куда набирают людей по объявлению.





БАТЭ, конечно, не превратится в «Спортивную панораму», но в госучреждение наподобие «Минска», безликое и болтающееся где-то в серединке, щелкающее по первому требованию каблуками, – почему бы и нет? ВНС так ВНС. И эта просьба точно не станет последней.





Хотя нельзя исключать, что Капский-младший собирается на сеанс коллективного обласкивания Лукашенко по каким-то другим причинам. Допустим, он просто согласен с насилием и беззаконием (черт, не верю в это). Или хочет заявить на собрании о чем-то, для него очень важном. Поднять, например, вопрос о переименовании «Борисов-Арены» в «Капский-Арену» в контексте уважения к тем, кто добывал и добывает для Беларуси истинную славу.





Прочитав новость про Капского и ВНС, я почему-то сразу вспомнил о белорусских работягах, которых прямо сейчас заставляют подписать письмо в поддержку Лукашенко и против европейских санкций.





Кто-то их осуждает за непринципиальность, ведь подписываются даже те, кто против Лукашенко. Я вспомнил аналогичное письмо у спортсменов – за режим на публике выступают те, кто на кухнях очень даже против.





Белорусский тоталитаризм, подобно искусному мастеру кунг-фу, выискивает болевые точки и безжалостно давит на них. Кто-то боится потерять работу, кто-то – лишиться свободы, кто-то – остаться без бизнеса, а кто-то – опозорить отца.





Надеюсь, у Андрея Капского хотя бы последнего из перечисленных страхов нет, ведь он строит свою жизнь, свою судьбу, свою карьеру, а не работает по обязательному распределению смотрителем в ветшающем музее.





Двигаться вперед без больших поступков крайне сложно. Анатолий Капский с этим вряд ли стал бы спорить и наверняка привел бы из жизни пару историй в тему. Например, как он экстренно, сразу после болезни, разрешал конфликт с партнерами по бизнесу, которые хотели избавиться от клуба.





В нынешней ситуации поход на ВНС – это очень большой поступок. Вот только пока непонятно, туда ли он ведет.