"Европейский Союз велосипедистов единогласно отдал нам чемпионат Европы на треке. Даже после санкций МОКа по отношению НОКу Беларуси по политическим мотивам с нами подписали контракт.





Мы уже оплатили взнос за право проведения и сейчас начинаем подготовку к турниру.

Его, правда, из-за обострения пандемии коронавируса с февраля перенесли на 23-27 июня.





Считаю, это правильное решение. К тому моменту, надеюсь, эпидемиологическая ситуация нормализуется, и чемпионат получится полноценным, с участием всех стран", — цитирует Иванова pressball.by















