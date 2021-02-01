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Член исполкома БФВ: европейский союз единогласно отдал нам ЧЕ-2021 на треке. Даже после санкций МОК

Директор велокоманды "Минск" и член исполкома Белорусской федерации велоспорта Алексей Иванов рассказал о судьбе чемпионата Европы-2021 на треке.

"Европейский Союз велосипедистов единогласно отдал нам чемпионат Европы на треке. Даже после санкций МОКа по отношению НОКу Беларуси по политическим мотивам с нами подписали контракт. 

Мы уже оплатили взнос за право проведения и сейчас начинаем подготовку к турниру. 
Его, правда, из-за обострения пандемии коронавируса с февраля перенесли на 23-27 июня. 

Считаю, это правильное решение. К тому моменту, надеюсь, эпидемиологическая ситуация нормализуется, и чемпионат получится полноценным, с участием всех стран", — цитирует Иванова pressball.by
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