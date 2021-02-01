Член исполкома БФВ: европейский союз единогласно отдал нам ЧЕ-2021 на треке. Даже после санкций МОК
Директор велокоманды "Минск" и член исполкома Белорусской федерации велоспорта Алексей Иванов рассказал о судьбе чемпионата Европы-2021 на треке.
"Европейский Союз велосипедистов единогласно отдал нам чемпионат Европы на треке. Даже после санкций МОКа по отношению НОКу Беларуси по политическим мотивам с нами подписали контракт.
Мы уже оплатили взнос за право проведения и сейчас начинаем подготовку к турниру.
Его, правда, из-за обострения пандемии коронавируса с февраля перенесли на 23-27 июня.
Считаю, это правильное решение. К тому моменту, надеюсь, эпидемиологическая ситуация нормализуется, и чемпионат получится полноценным, с участием всех стран", — цитирует Иванова pressball.by
16:29 01/02/2021
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