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"Спасибо тем, кто борется за правду, кто за свободу жизни отдает" Футболистка сборной посвятила протестам мощный стих

Протестное движение и все что вокруг него происходит – тема №1 в Беларуси последние полгода.

"Спасибо тем, кто борется за правду, кто за свободу жизни отдает" Футболистка сборной посвятила протестам мощный стих
Это одна из причин того, что арты на общественно-политическую тематику получают большую реакцию со стороны общества. А когда это делает человек, чья профессия никак не связана с тем или иным видом искусства, становится еще интереснее.

Свежий пример – футболистка сборной Беларуси Юлия Слесарчик. Только зацените ее крутой стих про актуальные события в Беларуси. Можно догадаться, что в правом нижнем углу с БЧБ-флагом нарисована сама Юлия, которая не первый год играет под 11-м номером.


В прошлом году Юлия стала чемпионом Беларуси в составе «Динамо-БГУФК», где носила капитанскую повязку. Этой зимой вместе с одноклубницей Анастасией Шуппо Слесарчик перебралась в питерский «Зенит».
Источник: Трибуна
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