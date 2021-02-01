Это одна из причин того, что арты на общественно-политическую тематику получают большую реакцию со стороны общества. А когда это делает человек, чья профессия никак не связана с тем или иным видом искусства, становится еще интереснее.





Свежий пример – футболистка сборной Беларуси Юлия Слесарчик. Только зацените ее крутой стих про актуальные события в Беларуси. Можно догадаться, что в правом нижнем углу с БЧБ-флагом нарисована сама Юлия, которая не первый год играет под 11-м номером.









В прошлом году Юлия стала чемпионом Беларуси в составе «Динамо-БГУФК», где носила капитанскую повязку. Этой зимой вместе с одноклубницей Анастасией Шуппо Слесарчик перебралась в питерский «Зенит».