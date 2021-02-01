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Неофициально: АБФФ сократит высшую лигу в сезоне-2021 до 15 команд

Журналист Николай Иванов дал инсайд о количестве участников высшей лиги в сезоне-2021.



«По моей информации, руководство АБФФ склоняется к варианту, чтобы по итогам прохождения процедуры лицензирования допустить к участию в высшей лиге не более 15 клубов. С большой вероятностью нас ждет сокращение команд-участниц чемпионата-2021», – написал Иванов в своем телеграм-канале.
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