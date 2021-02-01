Футболист из Уганды побил два впечатляющих рекорда Роналду

В матче 26-го тура чемпионата Шотландии между Росс Каунти и Мазервеллом были побиты сразу два невероятных рекорда португальской звезды футбола Криштиану Роналду, передает nv.ua.





На 72-й минуте встречи после подачи углового защитник хозяев Бевис Мугаби ударом головой забил второй мяч в ворота хозяев и принес итоговую победу своей команде со счетом 2:1.









Позже стало известно, что 25-летний защитник отметился результативным ударом, прыгнув на высоту 262 сантиметра, оторвавшись от земли при этом на 75 сантиметров.





Тем самым он побил сразу два рекорда Роналду, которые тот установил в матче против Сассуоло.





В той игре португалец прыгнул на высоту 256 сантиметров и оторвался от земли на 71 сантиметр.





Ранее Роналду совершил эффектный прыжок, достав головой мяч, до которого рукой не дотянулся вратарь.