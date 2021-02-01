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Пресс-секретаря минского «Динамо» задержали во время съемок ролика. Он три часа провел в РОВД

Футбольное минское «Динамо» выложило ролик с Антоном Путило. Ранее была информация, что полузащитник может перейти в клуб

Как сообщил пресс-секретарь «Динамо» Александр Строк, ролик должен был выйти в пятницу, 29 января, однако Строк был задержан во время съемок с дроном и три часа провел в РОВД.

В итоге видео было снято менее чем за сутки до отправления на сбор.
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