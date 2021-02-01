Как сообщил пресс-секретарь «Динамо» Александр Строк, ролик должен был выйти в пятницу, 29 января, однако Строк был задержан во время съемок с дроном и три часа провел в РОВД.





В итоге видео было снято менее чем за сутки до отправления на сбор.







