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Стала известна сумма «королевского» контракта Месси с «Барселоной»

Испанский El Mundo обнародовал сумму контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с каталонской «Барселоной».


Стало известно, что срок соглашения с 33-летним форвардом истекает летом 2021-го. Согласно документу, аргентинец заработает почти 556 миллиона евро. В заметке контракт Месси назвали «королевским».


Месси выражал готовность покинуть клуб летом 2020-го. Однако руководству сине-гранатовых удалось уговорить футболиста остаться в клубе до окончания срока действия нынешнего соглашения. На игрока претендовал «Манчестер Сити».

Нынешний контракт был продлен в ноябре 2017-го. Форвард выступает в клубе с 2003 года.

В составе «Барселоны» Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов. На счету форварда 697 голов в 843 матчах за клуб.

За разглашение информации о контракте Месси обещает судиться. 
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