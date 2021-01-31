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«Может они запретят носить красный в снежную погоду?». Гимнастка Мелитина Станюта поддержала БЧБ-флаг

Спортсменка призвала поучаствовать в патриотичном флешмобе.


Фото: Фейсбук Мелитины Станюты
 
— С флагом все понятно... А вот, например, с выбором цвета в снежную погоду?

Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала, что у меня подсмотрела. А что если и правда устроить флешмоб: выкладывать в сеть себя, друзей, собак в красном посреди снега.
 
Может, они возьмут и запретят инстаграм? Или носить красный в снежную погоду?
 
Или прикажут не продавать красную помаду бледным девушкам? А может, будет запрещено класть помидоры в белые продуктовые корзинки? Не, давайте просто помидоры запретим! А капрезе ( блюдо, где помидоры и мацарелла) вообще убрать из меню всех ресторанов, — написала Станюта у себя в «Фейсбук».
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