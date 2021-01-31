



Фото: Фейсбук Мелитины Станюты

— С флагом все понятно... А вот, например, с выбором цвета в снежную погоду?





Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала, что у меня подсмотрела. А что если и правда устроить флешмоб: выкладывать в сеть себя, друзей, собак в красном посреди снега.

Может, они возьмут и запретят инстаграм? Или носить красный в снежную погоду?