Улетели и не обещали вернуться. Чемпионат Беларуси несёт потери

Зимнее трансферное окно не только время новичков, это также и болезненные расставания. Таков футбол. Ещё кот Матроскин говорил: «чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала купить что-нибудь ненужное», пишет sportarena.by Так и в белорусском чемпионате, словно сообщающиеся сосуды, игроки перетекают из клуба в клубы. Обычно сожалений немного – всё это стандартный процесс для футбола. Но как быть с теми, кто уже стал родным, кого отпускать совсем не хочется? Или с теми, кто уже стал лидером на поле?

Мы уже собирали для вас переходы, за которыми будет интересно следить в будущем, а вот список тех, кого нам будет не хватать в следующем сезоне Высшей Лиги мы подготовили уже в этой подборке.





Боян Настич – БАТЭ Борисов – Ягеллония

Длительная сага с переходом боснийца в клуб польской Экстракляссы из борисовского БАТЭ, наконец-то завершилась. Крайний защитник переехал в город, находящийся совсем недалеко от белорусской границы, и даже два года входивший в состав Белорусской ССР. Впрочем, по словам самого Бояна, для него это большой шаг в карьере, ведь чемпионат Польше будет сильнее, чем белорусский.





Фуллбэк перешёл в БАТЭ в начале 2020 года. Ввиду успешного опыта с Александаром Филиповичем, который располагался на противоположном фланге обороны, БАТЭ решил выйти на рынок за очередным балканским защитником. В начале сезоне, ещё в поисках рисунка Кириллом Альшевским, у боснийского серба не всё получалось, особенно если учесть то, что Боян более оборонительный защитник. Это проявилось и в кубковом матче со Славией, в котором тренер БАТЭ в ручном режиме пытался управлять Настичем.





Спустя время Боян окончательно влился в состав вице-чемпиона страны, выдал два ассиста в гостевом матче с Минском и практически не выпадал из основы после. Всего в минувшем чемпионате Беларуси он отдал 10 голевых передач и провел в составе БАТЭ 26 матчей чемпионата. Босниец стал вторым ассистентом в Высшей Лиге после Игоря Стасевича (у которого на одну голевую больше), стал обладателем Кубка Беларуси и помог Борисову до последнего тура претендовать на золото.





Теперь желто-синие остаются без одного из лидеров на поле, но при этом компенсируют это солидным прибавлением в бюджете. По информации различных источников, сумма трансфера составила 350 тысяч евро – неплохо, учитывая, что Боян достался БАТЭ совершенно бесплатно.





Александр Нойок – Динамо Брест – Оренбург (Россия)

Практически пятилетняя история украинца в Беларуси подошла к концу. Разделив сей отрезок на два Динамо (Минск и Брест) по два с половиной года в каждом, Нойок практически получил возможность выступать и за нашу национальную команду. Потерпел бы ещё месяц и уже в марте смог бы дебютировать за сборную Беларуси. Но даже без этого период в нашей стране выдался для Нойока сверхудачным. Придя ещё в 2016 году Александр провёл практически все матчи в чемпионате страны, однако еще тогда результативность не была главной фишкой украинца. За весь сезон он оформил лишь один ассист, но вклад в игру Динамо был настолько огромен, что не приходилось сомневаться в его профпригодности.





Уже в следующем году 3+8 от Нойока практически принесли столичному клубу долгожданный титул, помешал лишь гол Родионова Городее, но все уже увидели, что украинец стал лидером минчан. В то время у бело-синих начались проблемы с финансированием (вы же помните ту самую историю с Чижом). А раскручивающийся проект брестского Динамо как раз собирал все местные и легионерские сливки. Нойок не стал исключением и в середине 2018 перешел в команду Александра Зайцева.





Александр Нойок, dinamo-minsk.by





Уже следующий сезон стал определяющим в карьере Нойока. Тот 2019 год принес команде из Бреста долгожданное чемпионство, а украинец стал одним из ключевых звеньев команды Марцела Лички, с которым полузащитник и воссоединиться в Оренбурге. У Александра был железный вариант, чтобы остаться в Беларуси – Рух еще никто не отменял. Однако состоящий из белорусского десанта российский клуб получает в лице Нойока очередное усиление из наших широт.





Артём Милевский – Динамо Брест — Минай (Украина)

Артём Владимирович, безусловно, самая яркая фигура в нашем футболе за последние несколько лет. Фактически именно с трансфера Милевского стартанул проект брестского Динамо в полной мере. Главные титулы города над Бугом в эпоху Зайцева, связаны с украинским полузащитником.





За период в Динамо было всё – и звание «пса», и всенародная любовь, и признание и неприязнь из-за истории с Ольгой Хижинковой. К Миле можно относится по-разному, но, что у него не отнять – он всегда давал эмоцию. Голы в важных матчах, поведение на бровке с тренерами, морские котики и Шпилевский, волна хейта и обожания. Он приходил звездой и с багажом хейта, прошёл через все медные трубы, уходил и возвращался.





Всего на счету украинца 41 балл по системе гол+пас, а в чемпионский сезон Милевский выдал самую результативную кампанию за 10 лет, и помог заработать Бресту долгожданный титул. Даже в последний сезон — со всеми невыплатами, проблемами и осознанием конца Динамо, как проекта, Милевский пахал. Теперь Артём Владимирович, такое уважительное прозвище прицепилось к нему под конец белорусского этапа карьеры, возвращается в Украину. Скорее всего, совершить свой последний отрыв.

Габриэл Рамос – Торпедо-БелАЗ Жодино – Рига (Латвия)

И какой же Юрий Пунтус гений! Бразильцы Габриэл Рамос и его партнер Липе Велозу (второй с опозданием), сумели просто разорвать чемпионат Беларуси и втащить Торпедо в зону еврокубков и призовую тройку. Главной звездой жодинцев прошлого года точно был Габи Рамос. Начав ещё в первом туре, в матче против солигорского Шахтёра, закидывать мячи в ворота соперников (в дебютном матче забив Гутору), высокорослый бразилец сразу показал себя лидером в атакующей группе автозаводцев.





Всё дело и в атакующей философии Пунтуса, вкупе со свободой в атаке у Торпедо. Игроки не были четко привязаны к своим позициям, этот хаос и позволял кудесникам из Южной Америки придумывать и творить. Габи Рамос в этой системе показал себя наиболее эффективно. Несмотря на то, что Торпедо не было в тройке по игровым показателям (по метрике ожидаемых очков жодинцы были лишь седьмые), уникальный сезон от бразильского полузащитника позволил Пунтусу и его парням так высоко взобраться по турнирной таблице.





Теперь, после 11 голов и 8 голевых передач и спустя год пребывания в Беларуси, Рамос покидает наш чемпионат. У полузащитника были варианты и внутри страны, но сам игрок выбрал более привлекательный в финансовом плане вариант с Ригой – чемпионом Латвии последних трёх лет. Прощаться с Рамосом, наверное, преждевременно, ведь всегда есть какой-нибудь клуб из Солигорска, который сможет потянуть его аппетиты.







