



– Международные сборы «Шахтера», «Руха» и БАТЭ. Ваше мнение?





– Конечно, правила игры должны быть равными. В этом вся соль!





– Сборную Беларуси отстранят от матчей УЕФА и ФИФА?





– Если откровенно, то мне кажется, что мы на пути. И если отстранят, то не только сборные, но и клубы. А главная цель ФИФА – это зритель, это популяризация игры. Честной и справедливой. С другой стороны, наш футбол потерял последнего зрителя, потерял чистоту, потерял немногое, что было. Где же выход?





– Что за бульканье происходит в белорусском чемпионате?





– Как по мне, то все тихо. И предсказуемо. Денег не будет, но мое мнение, что деньги надо зарабатывать, а не просто брать. Пока будем просто брать, то трэш сохранится.





– Как вам весь этот трэш?





– По другому и быть не могло. Поэтому не хочется заниматься популизмом. Но еще не вечер, мне кажется.





– Ваше мнение про участие Андрея Капского в ВНС.





– Видим, есть веские причины для участия в этом мероприятии, – сказал Кутузов, отвечая на вопросы болельщиков в инстаграме.