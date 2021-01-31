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Кутузов о возможных санкциях к АБФФ: «Мне кажется, мы на пути. Если отстранят, то не только сборные, но и клубы»

Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о белорусском футболе и последних событиях.


– Международные сборы «Шахтера», «Руха» и БАТЭ. Ваше мнение?

– Конечно, правила игры должны быть равными. В этом вся соль!

– Сборную Беларуси отстранят от матчей УЕФА и ФИФА?

– Если откровенно, то мне кажется, что мы на пути. И если отстранят, то не только сборные, но и клубы. А главная цель ФИФА – это зритель, это популяризация игры. Честной и справедливой. С другой стороны, наш футбол потерял последнего зрителя, потерял чистоту, потерял немногое, что было. Где же выход?

– Что за бульканье происходит в белорусском чемпионате?

– Как по мне, то все тихо. И предсказуемо. Денег не будет, но мое мнение, что деньги надо зарабатывать, а не просто брать. Пока будем просто брать, то трэш сохранится.

– Как вам весь этот трэш?

– По другому и быть не могло. Поэтому не хочется заниматься популизмом. Но еще не вечер, мне кажется.

– Ваше мнение про участие Андрея Капского в ВНС.

– Видим, есть веские причины для участия в этом мероприятии, – сказал Кутузов, отвечая на вопросы болельщиков в инстаграме.
Tribuna
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