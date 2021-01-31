



– В каких условиях вас содержали?





– Понятно, в тюрьме приятного мало. На Окрестина стоишь на морозе с поднятыми вверх руками, затем в таком же положении находишься в «стакане». Просто не понимаешь, для чего это делается. Вдобавок совсем не ясно, зачем охранники в Окрестина стараются громко стучать по полу берцами. Наверное, таким образом они хотят доставить задержанным дискомфорт и сделать так, чтобы они боялись. Вообще, когда нас привезли в изолятор, то в камере на шесть человек находилось двенадцать задержанных. Уже после суда нас перевели в шестимесячную камеру, где находилось шесть человек.





– С кем ты соседствовал в камере?





– Получилось так, что я попал только на одного айтишника :). В основном сидел с юристами, начальниками в каких-то серьезных компаний. Получилось так, что везде я был самым младшим. Правда, какого-то дискомфорта по этому поводу не испытывал, со всеми общался на равных. Тем более, рядом находились исключительно интеллигентные люди, никаких тюремных штучек не было. Наверное, из этой области нас объединило только то, что научились делать шашки из хлеба.





– Что больше всего шокировало тебя?





– Избиения людей. Со мной в камере сидел человек, которого жестко избили. Я никогда в жизни не видел таких синяков. Человек просто превратился в один большой синяк. Не понимаю, как можно так относиться к людям. Не знаю, как передать все это словами. Оказалось, этого мужчину задержали в районе Комаровки, когда он с продуктами возвращался из магазина. Затем в бусике его жестко избили. Знаешь, на нем были такие синяки, как на августовских фотографиях в интернете.





– По телевизору говорили, что такие синяки рисуются краской.





– Только мы ходили в душ, и эта «краска» не смывалась, – сказал Пашевич.